Başkan Alıcık, Bayındır'a Sosyal Tesis Kazandırdı

Nazilli Belediyesi tarafından Bayındır Mahallesi'nde yapımı tamamlanan İsmail Barutçu Çok Amaçlı Sosyal Tesisleri düzenlenen törenle açıldı.Nazilli Belediyesi tarafından Bayındır Mahallesi'nde yaptırılan ve arsayı bağışlayan rahmetli İsmail Barutçu'nun adının verildiği sosyal tesis düzenlenen törenle açıldı.Törene, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasip Arıkan, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri, Barutçu ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.Nazilli Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterileri ile başlayan törende konuşan Bayındır Mahalle Muhtarı Yüksel Güzel, hizmetlerinden dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür etti.Nazilli'ye bağlı 82 mahallenin tümüne hizmet ettiklerinin altını çizen Alıcık, "Biz Nazilli Belediyesi olarak her zaman devletimizle barışık olduk. Her zaman da bunun faydasını gördük. Örneğin, Bayındır Mahallemizde dere ıslahımız 5 buçuk milyon liraya mal oldu. Bunun değerini bilmek gerek. Göreve geldiğim günden bu güne ayrım yapmaksızın vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalıştım. Cami de cemevi de yaptım. Biz bu memleketin hizmetkarı olacağız dedik ve 2 dönem başkanlık yaptık. Çıraklığı, kalfalığı gördük, ustalığı da görmek istiyoruz. Allah'ın izniyle 2009 yılında göreve seçildik. Allah nasip ederse 2019'da da seçiliriz. Bir iş olmayacaksa olmaz, kendimi para için satmam. Hayatımda makamla, parayla ilgili bir beklentim olmadı. Siyasette yapamadıklarını başka yollarla yapmaya çalıştılar. 15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişiminde gece 23.30'da belediyeye gelip devletin yanında olan adamım. Hakkımda açılan davada imarda, büfede işi olmamış kişiler gizli tanık oldular. İki, üç ay önce dostum dediğim insanlar benim için, 'asrın davası görülüyor, aday olamayacak. Devlet Bahçeli'nin yanına çıkamıyor. Siyasi hayatı bitti. MHP'nin oyları boşa gitmesin, oyunuzu bana verin' dedi. Çocuğuna isim verdiğim adam hakkımda bunları söyledi. Ama bu dönemde dostumu düşmanımı gördüm. Bana sahip çıkan milliyetçi hareketin Lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye ve Genel Başkan Yardımcımız Deniz Depboylu'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." Dedi31 Mart 2019'da yapılacak seçimlere hazır olduklarını belirten Alıcık, "Sandıkta hiçbir problemimiz yok çünkü vatandaşımın her zaman yanında oldum. Bu dönemde Bayındır'da ilk seçim çalışmamızı yapıyoruz. Açılışını yaptığımız tesisimizin bulunduğu arsayı bağışlayan merhum İsmail Barutçu'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Tesisimiz Nazilli'mize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" sözlerini kaydetti.İlçe genelindeki okullara verdiği desteklerden ve yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür eden Bayındır İlk ve Ortaokulu Müdürü Latif Aktaş, "Ben başkanımızı 1999 yılında Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği'nin başkanı olarak tanıtım. Eğitime katkısını yadsıyamam. Okulumuza kantin ve sıhhi depo yapımından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün açılışını yaptığımız sosyal tesis hayırlı olsun" dedi.Açılış duasının okunmasının ardından kurdele kesilerek İsmail Barutçu Çok Amaçlı Sosyal Tesisleri kullanıma açıldı. - AYDIN