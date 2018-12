Başkan Alıcık Engellilerin Sevincine Ortak Oldu

04 Aralık 2018 Salı 13:29



04 Aralık 2018 Salı 13:29

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Bedensel Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen eğlence programına katıldı.Engellilerin gönüllerince eğlendiği programda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Alıcık, "Belediye Başkanı olmadan önce de engelli kardeşlerimizle her zaman beraberdim. Şimdi de onların yanındayım. Çünkü hepimiz birer potansiyel engelli adayıyız. Ne olacağımızı bilmediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Engelli vatandaşların yaşamları oldukça zor. Ama biz belediyeler ve kamu kurum kuruluşları olarak bu zorlukları en aza indirmeye çalışıyoruz. Akülü araç, sosyal donatılar ve ihtiyaçları anlamında elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Engelsiz şehir Nazilli için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Grup Katre'nin sahne aldığı programda engellileri bir an olsun yalnız bırakmayan Alıcık, Nazilli Belediyesi engellilerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.Desteklerinden dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür eden Dernek Başkanı Tayfun Yazıcı ise, "Başkanımız her zaman olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmadı. Bizim için anlamı büyük olan bir program oldu. Her şeyiyle engellisine sahip çıkan bir Nazilli olduğunu bir kez daha gördük. Büyük emek vererek bu noktaya getirdiğimiz kocaman bir ailemiz oldu. Herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN