Başkan Alıcık; "Hizmetlerimizi Tarih Yazacak"

Kaynak: İHA

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 10 yıllık görev süresince gerçekleştirdiği, yol, içme suyu, ulaşım, temizlik, yeşil alan, sosyal faaliyetler, kalkınma, eğitim, kültür, sanat ve spor hizmetleriyle, üretken, planlı, şeffaf ve modern belediyeciliğin başarılı örneklerini ortaya koydu.Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, göreve geldiği 2009 yılından bu yana sosyal ve ekonomik alanda yaptığı başarılı yatırımlarla vatandaşların takdirini topladı.Alzheimer merkezinden huzurevine, yol ve köprü yapım çalışmalarından kırsalda yapılan yatırımlara, sosyal ve kültürel alanda hayata geçirilen projelerden eğitim alanında sağlanan desteğe kadar ilçenin kalkınması ve marka bir kent haline gelmesi için var gücüyle çalıştığını her fırsatta dile getiren Alıcık, 2019 yılı itibariyle hayata geçirilen projelerin artarak devam edeceğini belirtti.Nazilli'ye değer katacak projeler hayata geçecek'Ustalık dönemi' olarak nitelendirdiği 2019-2024 yıllarında büyük projelerle Nazilli'nin çehresini değiştireceklerini belirten Başkan Alıcık, "2014 yılında tekrar göreve seçildiğimizde söz verdiğimiz işleri ilçemize kazandırmak için kolları sıvadık. Allah'ın izniyle bugün geriye dönüp baktığımızda söz verip yapmadığımız hiçbir proje kalmadı. 2019 yılında da uzun yaşamda markalaşan Nazilli'mize değer katacak işleri hayata geçireceğiz. Allah'ın izniyle hizmetlerimizi tarih yazacak" diye konuştu. - AYDIN