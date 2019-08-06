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Başkan Alim Işık: Kurban kesim yerleri belirlendi

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya'da kurban kesim yerlerinin belirlendiğini ifade etti.

06.08.2019 11:32 Başkan Alim Işık: Kurban kesim yerleri belirlendi
Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya'da kurban kesim yerlerinin belirlendiğini ifade etti.

Başkan Prof. Dr. Alim Işık, mahallelerdeki kurban kesim yerleriyle ilgili bilgiler verdi.

Başkan Işık, "Vatandaşlarımızın rahat ve temiz bir şekilde kurban kesimlerini sağlamak için şehrimizin 11 noktasında suyu, gideri ve askıları olan, etrafları çevrili kesim yerlerimiz mevcuttur. Kurban kesimi için Zafertepe Mahallesi Pazar Yeri, Dumlupınar Mahallesi Pazar Yeri, Yenidoğan Mahallesi Pazar Yeri, Okmeydanı Mahallesi Pazar Yeri, Evliya Çelebi Mahallesi Pazar Yeri, Merkez Pazar Yeri, Ziraat Mahallesi Pazar Yeri, Ilıca Kaplıcaları, TOKİ, Canlı Hayvan Pazaryeri ve Yoncalı Kaplıcaları'nda hazır hale getirilmiştir" diye konuştu. (EFE-) - KÜTAHYA

Alim Işık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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