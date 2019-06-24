24.06.2019 17:03
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Başkan Alim Işık, oda başkanlarını dinledi

Başkan Alim Işık, oda başkanlarını dinledi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliğinin düzenlemiş olduğu kahvaltı programında Oda Başkanları ile bir araya geldi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık , Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliğinin düzenlemiş olduğu kahvaltı programında Oda Başkanları ile bir araya geldi.

Oda Başkanlarının talepleri ve çözüm yolları noktasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıya; Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden , İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık , Fatih Gölgeli , Ali İhsan Ertaş, Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliği Başkanı İbrahim Yiğit ile Esnaf Odası Başkanları katıldı.

Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliği Başkanı İbrahim Yiğit ve Oda Başkanları kahvaltı programlarına katılımlarından dolayı Belediye Başkanı Işık'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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