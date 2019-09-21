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Başkan Alim Işık: "Sporun olduğu yerde barış ve kardeşlik vardır"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğu ve 3. Ligi hedefleyen Belediye Kütahyaspor ve TKİ Tavşanlı Linyitspor Başkan, yönetici ve taraftar temsilcileri ile bir araya geldi.

21.09.2019 14:37Başkan Alim Işık:
Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğu ve 3. Ligi hedefleyen Belediye Kütahyaspor ve TKİ Tavşanlı Linyitspor Başkan, yönetici ve taraftar temsilcileri ile bir araya geldi.

Kütahya'da birlik ve beraberlik olmadığı sürece başarının olamayacağını belirten Başkan Alim Işık, "Gönül isterdi ki takımlarımız daha üst liglerde mücadele etsin karşılaşsın. İnşallah ilerleyen yıllarda bu gerçekleşir. Aynı şehirde iki takımımızın arasında kırgınlık veya sorun olması kimsenin istemediği bir durum olduğunu düşünüyorum. Sporun olduğu yerde barış ve kardeşlik vardır. Artık Kütahya'nın ilçelerimizle ayrılmaz bir bütün olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ben bu organizasyona katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Yeni sezon öncesi her iki takımımıza da başarılar diliyorum" dedi.

Dostluk yemeği ve iyi dileklerinden dolayı Alim Işık'a teşekkür eden Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Aka, TKİ Tavşanlı Linyitspor Başkanı Akın Şirin ve yönetimi Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Cahit Özel ve yönetimi ile taraftar temsilcilerini en kısa sürede Tavşanlıda ağırlamak istediklerini belirttiler.

Birlik, beraberlik ve dostluk mesajlarının verildiği dostluk yemeğine, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Aka, Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Cahit Özel ve yönetim kurulu üyeleri, TKİ Tavşanlı Linyitspor Kulübü Başkanı Akın Şirin ve yönetim kurulu üyeleri, teknik ekipler ile her iki takımın taraftar temsilcileri katıldı. - KÜTAHYA

Alim Işık, Tavşanlı, Kütahya, Spor

Kaynak: İHA

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