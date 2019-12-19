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Başkan Alim Işık, Ülkü Ocakları'nda gençlerle buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda gençler ile bir araya geldi.

19.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:59 Başkan Alim Işık, Ülkü Ocakları'nda gençlerle buluştu
Belediye Başkanı Alim Işık, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda gençler ile bir araya geldi.

Işık, öğrencilere, başta İkamet Kart projesi olmak üzere belediyenin hizmetlerinden bahsetti.

Programda Kütahya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Serdar Akkoç, üniversite öğrencilerine ikametgahlarını Kütahya'ya almaları konusunda çağrıda bulunarak, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a Kütahya için yaptığı çalışmalarından dolayı tebrik edip teşekkürlerini sundu.

Kütahya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının düzenlemiş olduğu programa katılım sağlayan gençlere teşekkür eden Işık, program çerçevesinde programa katılan gençlerin sorularını yanıtlayıp, talep ve önerilerini dinledi. - KÜTAHYA

Alim Işık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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