Kaynak: İHA

Başkan Alinur Aktaş: "Şehre dair heyecanımızı tartışalım, projeleri, farklı konuları tartışalım ama birlik ve beraberlik noktasında itilafa düşmeyelim. Birlik ve beraberlik içinde olalım"BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Harmancık ve Büyükorhan'ın ardından Orhaneli'nde düzenlenen iftar programında da vatandaşlarla bir araya geldi. Kentin farklı noktalarında her akşam düzenlenen iftar programları, ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtımı ve Merinos Park'ta düzenlenen eğlence programları ile Ramazan ayını birlik, beraberlik ve paylaşımla geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli halkını da aynı iftar sofrası etrafında buluşturdu. Harmancık ve Büyükorhan'ın ardından Orhaneli'de düzenlenen iftar programına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ile tek tek masaları gezip, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların fotoğraf çekinme talebini de kırmayan Başkan Aktaş, Orhanelililerle bol bol fotoğraf çektirdi.İftar yemeğinin ardından vatandaşlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öncelikle 31 seçimlerinde kendilerine verilen destek nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti. Seçimlerin geride kaldığını, hiçbir mazerete sığınmadan gece gündüz Orhaneli'ni geleceğe taşımak için çalışacaklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Gecemizi gündüzümüze katıp, Orhaneli başta olmak üzere tüm ilçelerimizde daha fazla neler yapabiliriz? Bir yol daha yapabilir miyiz? Bir altyapı sorununu daha çözebilir miyiz? Bir spor tesisi daha yapabilir miyiz? Orhaneli'nde daha evvel konuşmuştuk, kültür merkezi için ne yapabiliriz? Bunların derdi ve heyecanı içinde olacağız. Türkiye gelişen, bölgesindeki yıldızı parlayan ülkelerden biri. Bize devamlı gelişim yakışır, devamlı güzel projeler yapmak yakışır. İnşallah ilçe belediye başkanımızla el ele kol kola verip, projelerimizi hayata geçirmek için gayret ortaya koyacağız" dedi.Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yapan Başkan Aktaş, "Burada yaşlı teyzeleri, amcaları görüyorum. Gençlerimizi görüyorum. Hepimiz oturduk, aynı masa etrafında oruçlarımızı açtık. Allah kabul etsin. Bu birlik ve beraberlik sahnesi hiç bozulmasın. Hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi yöreden, memleketten olursa olsun parti işlerini tartışalım. Şehre dair heyecanımızı tartışalım, projeleri, farklı konuları tartışalım ama birlik ve beraberlik noktasında itilafa düşmeyelim. Birlik ve beraberlik içinde olalım" diye konuştu.Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise, ilçe halkını aynı iftar sofrasında buluşturan Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Başkan Aktaş, iftar yemeğinin ardından belediye binasına geçip, burada da Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve AK Parti ilçe teşkilatı yöneticileriyle sohbet etti.