Başkan Alkayış: "2023 Vizyonuna uygun çalışıyoruz"

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 2023 hedeflerine uygun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Adıyaman merkez ilçede 33 mahalle, 146 köy ve 2 beldenin olduğunu dile getiren Mustafa Alkayış, "33 mahallemizde, 146 köyümüz ve 2 beldemizde oluşturduğumuz teşkilat sistemi ile bölgelerde görevli başkanlarımız ile irtibat halinde taleplere ve sıkıntılara doğrudan ulaşabiliyor. Milletvekillerimiz ve belediye başkanımıza iletebiliyoruz. Partimizin çalışma esaslarını sahada yansıtmanın gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam ediyor teşkilat birimlerimiz ile iletişimi her zaman sürdürüyoruz. Bu noktada teşkilat birimimiz son derece aktif ve bu aktif çalışmalarında verimini gayet iyi şekilde görüyoruz. Bu çalışmaların verimini en son yapılan yerel seçimlerde gayet net bir şekilde gördük. İl Genel Meclisimizde Merkez ilçe olarak 7 de 7 yaparak, Belediye Başkanlığı seçiminde ve Belediye Meclis seçiminde de oran olarak Türkiye'de derece alacak bir sonuca partimizi ulaştırdık.AK Parti olarak bizlerde parti çalışmaları seçimden seçime değil her seçimden bir gün sonra durmadan önümüzdeki seçimlere kendimizi endeksleyerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Merkez ilçemizin belediye sınırlarında 33 mahalle Başkanımız ve yönetiminin gayreti ile bir çalışma yürütmekteyiz. Son yerel seçimlerde belirlenen mahalle muhtarlarımıza da, mahalle başkanlarımızın aracılığı ile diyaloga geçip istişarelerimizi yürüttük. Böylelikle halkımızın doğrudan doğruya irtibatta olduğu her mahalle muhtarıyla diyaloga geçirmiş olduk. Köylerimiz ile ilgili yaptığımız çalışmalarımızıda 146 köyümüzde görevlendirdiğimiz köy başkanlarımız ve son yerel seçim sonucunda merkez ilçemizde seçilen 7 il encümenimizin çalışmalarıyla yürütüyor, köylerimiz ile ilgili sorunları minimum seviyeye indirmeye çalışıyoruz. Köylerimizdeki sorunları minimuma indirmek en temel görevlerimizinden birisi oldu çünkü il meclisimizde merkez ilçemizi temsil eden encümenlerimizin hepsini AK Parti olarak kazandık. Yani tüm köylerimiz hizmet noktasında partimize güvenip oylarını esirgemediler. Bu köylerimize hizmet sorumluluğumuzu daha da arttırdı. İl encümenlerimiz de bu durumun bilincinde olarak teşkilatımızın süreci en iyi şekilde yürütüyorlar.Şunu gerçekleştirmek istiyoruz ki Adıyaman'da güzel hizmetler olursa oy versin veyahut vermesin tüm hemşehrilerimiz bu durumdan istifade eder ve güzelliklere güzellik katarız. Tüm gayretimizle bu çalışmalara katkımız ne olur diyerek çalışmalarımızı bu şiar ile sürdürüyoruz. Bu çalışmaların tabi bir takibi bir sistematiği bir teşkilat sorumluluğunu zorunlu kılıyor. Biz AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı olarak organizeli ve sistematik teşkilat modelimiz ile çalışma yürütüyoruz. Bu noktada Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın'a, Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları organize eden Merkez İlçe Teşkilat başkanlığımıza, Yönetim Kurulumuza, Mahalle ve Köy Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum.Sözlerimi toparlayacak olursam 2019 yılını geride bırakıp 2020 yılına girerken partimizi ve teşkilat çalışmalarımızı çağın getirdiği iletişim ağları ile hemşehrilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu konuda desteklerini her zaman gördüğümüz basın mensuplarımızada hasseten teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN