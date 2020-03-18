Başkan Alkayış'tan korona virüsü açıklaması
AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, korona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunarak herkesi tedbirli ve belirtilen kurallara hassasiyetle uymalarını istedi.
18.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:30
AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, korona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunarak herkesi tedbirli ve belirtilen kurallara hassasiyetle uymalarını istedi.
Bir süredir tüm dünyada salgın haline gelen korona virüsünün insanlığı tehdit ettiğini vurgulayan Başkan Alkayış, "Virüsün insanımıza zarar vermemesi için devletimiz ilk andan itibaren etkili tedbirler almıştır. Salgının en az zararla geçmesi için tüm gayretler seferber edilmektedir. AK Parti camiası olarak bu süreçte devletimizin tedbir ve önerilerini ciddiyetle takip etmekteyiz. Alınan tedbirler sonucu geçen hafta ülke genelinde tüm ilçe kongreleri ertelenmişti. Virüsün seyrine bağlı olarak genel merkezimiz yeni kararlar almaktadır. Bu kapsamda bu hafta sonu da ülke genelinde yapılacak olan tüm ilçe kongreleri genel merkezimiz tarafından ertelenmiştir. AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığımızın 22 Mart Pazar günü yapılacak olan 7.Olağan kongresi ertelenerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni kongre tarihimiz AK Parti Genel Merkez teşkilatı başkanlığımız tarafından tarafımıza bildirilecektir. Salgının seyrine göre kongrelerimizin tarihi de kararlaştırılacaktır. Yeni kongre tarihimiz belirlendiğinde camiamız ve kamuoyu bilgilendirilecektir. Bu süreçte alınan tedbirlere titizlikle uyulmasını tüm hemşehrimizden hassaten rica ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
Bir süredir tüm dünyada salgın haline gelen korona virüsünün insanlığı tehdit ettiğini vurgulayan Başkan Alkayış, "Virüsün insanımıza zarar vermemesi için devletimiz ilk andan itibaren etkili tedbirler almıştır. Salgının en az zararla geçmesi için tüm gayretler seferber edilmektedir. AK Parti camiası olarak bu süreçte devletimizin tedbir ve önerilerini ciddiyetle takip etmekteyiz. Alınan tedbirler sonucu geçen hafta ülke genelinde tüm ilçe kongreleri ertelenmişti. Virüsün seyrine bağlı olarak genel merkezimiz yeni kararlar almaktadır. Bu kapsamda bu hafta sonu da ülke genelinde yapılacak olan tüm ilçe kongreleri genel merkezimiz tarafından ertelenmiştir. AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığımızın 22 Mart Pazar günü yapılacak olan 7.Olağan kongresi ertelenerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni kongre tarihimiz AK Parti Genel Merkez teşkilatı başkanlığımız tarafından tarafımıza bildirilecektir. Salgının seyrine göre kongrelerimizin tarihi de kararlaştırılacaktır. Yeni kongre tarihimiz belirlendiğinde camiamız ve kamuoyu bilgilendirilecektir. Bu süreçte alınan tedbirlere titizlikle uyulmasını tüm hemşehrimizden hassaten rica ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Alkayış, Adıyaman Merkez, AK Parti, Güncel
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