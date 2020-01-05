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Başkan Altay, 8 ilden gelerek Konya'da kamp yapan judocularla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kültürler arası kaynaşmayı sağlamak ve sporcuların performansını artırmak amacıyla 8 ilden yaklaşık 250 judocunun katıldığı kampı ziyaret etti.

05.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:32 Başkan Altay, 8 ilden gelerek Konya'da kamp yapan judocularla buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kültürler arası kaynaşmayı sağlamak ve sporcuların performansını artırmak amacıyla 8 ilden yaklaşık 250 judocunun katıldığı kampı ziyaret etti.

Konya ile birlikte Aksaray, Karaman, Rize, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şırnak, Bursa ve Kocaeli'den çeşitli kulüplerden ve çeşitli kategorilerden yaklaşık 250 judocu, kültürlerarası kaynaşma ve Judo Ortak Çalışma Kampı'na katılmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Konya'da toplandı. İki gün süren kampı ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kardeşlik hukukunun geliştirilmesi açısından kampın çok faydalı olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Ailelere ve sporcuları misafir eden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Konya'ya ve Hz. Mevlana'ya yakışır bir ev sahipliği örneği gösteriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Hem mini bir hazırlık turnuvası hem de güzel bir ziyaret programı olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Judocuların performansını artırmak ve Konya aile kültürünü tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen kampa katılan illerin sporcuları, Konya Büyükşehir Belediyesi Kulübü aileleri tarafından iki gün boyunca evlerinde misafir edildi. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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