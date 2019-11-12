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Başkan Altay askerlere mektup yazan öğrencilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Barış Pınarı Harekatındaki askerlere mektup yazarak ulaştıran Bilgehane öğrencileriyle buluştu.

12.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:33Başkan Altay askerlere mektup yazan öğrencilerle buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Barış Pınarı Harekatındaki askerlere mektup yazarak ulaştıran Bilgehane öğrencileriyle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgehanelerinde Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiklere gönderilmek üzere mektup yazan öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Bu yılki ilk derslerinde Barış Pınarı Harekatına katılan kahraman Mehmetçik için Fetih Suresi okuyan ve mektup yazan öğrencilerden Kemal Gültaş, Musa Bayram ve Mehmet Yaren yazdıkları mektupları Başkan Altay'a okudu.

Bilgehane öğrencilerine teşekkür eden Başkan Altay, Bilgehanelerin vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven bir nesil yetiştirmek için eğitim faaliyetlerini yürüttüğünü ifade etti. Başkan Altay, "Şu an 3 Bilgehanelerimizde 2 binin üzerinde öğrencimizin iyi ve dindar bir nesil olmaları için çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah Bilgehanelerin sayısını hem merkezde hem de ilçelerimizde artırmayı hedefliyoruz. Böyle imanlı bir nesil yetişmesine vesile oldukları için tüm eğitim kadromuza ve hocalarımıza teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize de ömür boyu başarılar diliyorum" dedi.

Bilgehane öğrencileri ilk derslerinde yazdıkları mektupları, Barış Pınarı Harekatındaki askerlere ulaştırılmak üzere Konya Asker Alma Şubesi'ne teslim etmişlerdi.

Keykavus, Aliya İzzetbegoviç ve Ali Ulvi Kurucu olarak 3 ayrı merkezde 4-5-6-7 ve 8.sınıf öğrencilerine yönelik eğitimler veren Bilgehanelerde; Kur'an-ı Kerim, ibadet, siyer, ilmihal, değerler eğitimi, geleneksel ve olimpik okçuluk, bilişim atölyesi, ahşap atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, zeka oyunları atölyesi, binicilik, yüzme, futbol, doğa kampları ile Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Tarih, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri veriliyor. Bu yıl zenginleştirilmiş atölye çalışmaları kapsamında drama, mehter, koro, bağlama, gitar, ney, halk oyunları; şehrimi tanıyorum projesi kapsamında ise tarihi ve kültürel geziler düzenleniyor. - KONYA

Barış Pınarı Harekatı, Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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