Başkan Altay, "Benim Şehrim" Sloganıyla Yeni Dönem Projelerini Anlattı

Kaynak: İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay 'Benim Şehrim' sloganı ile yeni dönem projelerini anlattı. Başkan Altay, "ASELSAN silah sanayi Konya'da inşaatına en kısa zamanda oluşturacağız" dedi.Program kapsamında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay yeni dönem projelerini anlattı. 'Benim Şehrim' sloganıyla anlattığı projelerini dile getiren Başkan Altay, ekonomi, sanayi, istihdam, ulaşım, trafik, kültür sanat, turizm, eğitim, şehirleşme, akıllı şehirler, sıfır atık, spor, aile ve gençlik başlıklarındaki projelerinden bahsetti. Konya'nın gönüllerin şehri olduğunu ifade eden Altay, "Gönül Belediyeciliğin en iyin örneğini Konya'da sergileyeceğiz. Yeni dönemde Konya'yı huzurun başkenti haline getireceğiz. Her yaştan insana dokunacağız. 31 ilçeye hizmet götürme noktasında titizlikle çalışacağız. Konya'yı 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna hazırlayacağız. Altyapı ve ulaşımda yeni yatırımlar ve düzenlemeler yapacağız. Teknolojinin her türlü imkanını kullanacağız. Konya'yı yerel yönetimlerin örnek şehri haline getireceğiz. Çıtayı en yüksek noktaya çıkartacağız" dedi."ASELSAN silah sanayi Konya'da inşaatına en kısa zamanda oluşturacağız"Sanayi ve istihdama yönelik projelerinden bahseden Başkan Altay, "Sanayi ve istihdamı yerine getirilmesi için çalışacağız. Şehir merkezinde yer alan Eski Sanayi ve Karatay Sanayini taşıyacağız. Şehri rahatlatacağız. Buradaki proje TOKİ tarafından yapılacak. Yerine yeni gençlik tesisleri ve yeşil alanlar oluşturacağız. Astım Bölgesi'nde 3 milyon metrekare alanda yeni ve gelişmiş sanayi merkezini kuracağız. ASELSAN silah sanayi Konya'da inşaatına en kısa zamanda oluşturacağız. Büyükşehir olarak projeye yer tahsisi ve alt yapı desteği sağlayacağız. Konya sanayisi çağ atlayacak. Fabrikanın temel ayma törenini Mart ayında yapmayı planlıyoruz. Önceliğimiz yerli sanayisini destekleyeceğiz. Küçük, orta ve büyük işletmeler için yeni alanlar oluşturacağız. İstihdama katkı sağlayacağız. Konya sanayisine katma değer sağlayacağız. Özel sanayi itfaiye ihtisas merkezini kuracağız. Kariyer merkezimizi daha aktif haline getireceğiz. Kayacık Lojistik Merkezi hizmete girdiğinde Konya Anadolu'nun lojistik üssü olacak" ifadelerini kullandı."Konya metrosunun ilk etabı bu yıl ihaleye çıkacak"Metro yatırımı ikinci 100 günlük eylem planında yer aldığından bahseden Altay, "Konya metrosunun ilk etabı bu yıl ihaleye çıkacak. İlk olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi ring hattının ihalesi tamamlanacak. Metronun altyapısı Ulaştırma Bakanlığında araçları ise Büyükşehirden. Konya Şehirler Arası Otobüs Terminalini Aksaray-Ankara kavşağına taşıyacağız. Şehir merkezine nefes aldıracağız. Yeni caddeler ve arter yollar açacağız. Toplu ulaşımda yenilikler sağlayacağız. Dizel olan toplu taşıma araçlarını doğal gaz ve elektrikli hale getireceğiz. Yeni tren garını 2019'da açacağız. Kamyon Garajını Aksaray yoluna taşıyacağız. Aksaray yolunda 3 bin araçlık yeni araç kuracağız. Trafik Simülasyon Merkezi'ni kuracağız. Akıllı kavşak projesin hayata geçireceğiz. Toplu ulaşımda bisiklet kullanımını arttıracağız" şeklinde konuştu."Büyük resmi asla gözden uzak tutmamalıyız"Programda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "31 Mart'ın milletimizin bu duruşuna bir kez daha ve yüksek sesle ilan edeceği bir tarih olacağına inanıyorum. 31 Mart'ı sadece yerel idarecilerimizi seçeceğimiz bir tarih olarak görmemek gerekiyor. 31 Mart sadece siyasi bir seçim değil, sadece partilerin seçimi değil. 31 Mart büyük güçlü istikrarlı Türkiye'nin kararının verileceği bir seçim olacaktır. 31 Mart'ta Türkiye'ye saldıranlara terör örgütlerine bunları destekleyenlere bir cevap olacaktır. 31 Mart 3 Kasım 2002'de başlayan şahlanışın dönüm noktası olacaktır. Bu seçimde kırgınlıkları, küskünlükleri bir anlığına unutmalıyız. Büyük resmi asla gözden uzak tutmamalıyız. Sandığa gitmemem lüksümüz olamaz. Her birimiz mutlaka sandığa gidelim ve kutsal bildiğimiz oyun sorumluluğunu gereğini yapalım. Bu demokratik sorumluluğumuz mutlaka yerine getirelim" ifadelerini kullandı."Cumhur İttifakı kapalı kapılar arkasında bir masa etrafında kurulmadı"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "Cumhur ittifakı bu devletin bütünlüğü bu devletin varlığı, bayrağımız, vatanımız ve tüm ülkenin bütünlüğü için 15 Temmuz gecesi kuruldu. Cumhur ittifakı kapalı kapılar arkasında bir masa etrafında kurulmadı. İşte o 15 Temmuz gecesi vatanı için bayrağı için can veren sokakta meydanda milletin devletin bütünlüğü için mücadele veren insanlarla kuruldu. İnşallah bu ittifak 2053 yılında 2071 yılında ülkemizin milletimizin, şehirlerimizin gelişmesi sürecinde de sürekli ilelebet devam edecektir. Konya'mızda Cumhur İttifakımız var ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Uğur İbrahim Altay. Uğur İbrahim Altay'ı Konya için dertlenen, Konya için proje üreten ve bu projeler içinde destek arayan bir kardeşimiz olarak gördük ve o destekleri için de hem bizde hem diğer bakanlıklarda çok büyük uğraşlar verdi. Konya için gecesini gündüzüne kattı. İnşallah ben 31 Mart'tan sonrada bu projelerine bu kararlı duruşuna Konya için emeğine ve bu ifade ettiği açıkladığı birçok projeye destekler bulacaktır ve Konya'daki yaşam kalitesini Konya'daki bu şehircilik anlayışını yukarı çıkaracak birçok projeye imza atacaktır" diye konuştu.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise, "Konya yeni bir zafer için hazırdır. Konya yeni bir diriliş için heyecanlıdır. Konya yeni bir başarı için kararını vermiştir. Beka için milli karar Cumhur için istikbal diyoruz. Sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakı diyoruz. 31 ilçemizde AK Parti'den olsun MHP'den olsun tüm belediye başkan adaylarımız belediye meclis üyesi arkadaşlarımız hepsi Cumhur İttifakı'nın adaylarıdır, ayrımız gayrımız yoktur. Elbette ki Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız da Uğur İbrahim Altay'dır. Hepsi birbirinden önemli, hepsi birbirinden kıymetli projelerini dinledik. Konya ehline emanet diyorum. Allah muvaffak etsin diyorum, Konya her hizmetin en iyisine en güzeline layıktır " ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise, "Konya'yı Konya yapan elbetteki belediye hizmetleri yerel hizmetler. Şehirlerimizin ayakta kalabilmesi şehirlerimizin hizmet alabilmesi için öncelikle vatanımızın dimdik ayakta kalması, bayrağımızın dalgalanması bu milletin bu devletin ilelebet payidar kalmasıdır. Bunun içindir ki bizde beka sorunudur diyoruz önümüzdeki 31 Mart seçimleri. Bunun için Cumhur İttifakı'nı önemsiyoruz. Bunun için birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi pekiştiriyoruz" dedi. - KONYA