Haberler » Güncel » Haber

Başkan Altay: "Bu vatan şehitlerin ve gazilerin emanetidir"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak, bu toprakların bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olduğunu, onlar sayesinde bayrağımızın gökyüzünde gururla dalgalandığını söyledi.

18.09.2019 16:08Başkan Altay:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak, bu toprakların bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olduğunu, onlar sayesinde bayrağımızın gökyüzünde gururla dalgalandığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altay'ın mesajı şöyle: "Üzerinde yaşadığımız topraklar bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. 1071'den itibaren Anadolu'yu bizlere vatan yapmak için mücadele eden kahraman ecdadımız, tarih boyunca yokluklar içinde dahi kanlarının son damlasına kadar bayrağına ve istiklaline sahip çıkmıştır. Şehit ve gazilerimiz sayesinde bugün bayrağımız gökyüzünde gururla dalgalanmaktadır. Bugün ülkemize yönelen tehditlere karşı kendilerini siper eden kahraman askerlerimiz ve polislerimiz, aynı şuur ve fedakarlıkla görev yapmaktadır. Şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzu ödemek için çok çalışmak, gelecek nesillere daha müreffeh bir vatan bırakmak boynumuzun borcudur. Bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum." - KONYA

19 Eylül Gaziler Günü, Uğur İbrahim Altay, Gaziler Günü, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:48 IKBY'ye kaçırılan 90 kişi Kerkük yerel hükümetine teslim edildi
19:47 Kırklareli annesinde kalmak isteyen kerem, icra yoluyla götürüldü-1
19:46 Ordu'da denizdeki kalıntılar araştırılacak
19:45 Engelli öğrencinin darbedildiği iddiası
19:41 Çanakkale'de 353 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı
19:41 Darülaceze'nin yeni yerleşkesinde "sanatçı evi" kurulacak
19:41 Elazığ'da tefecilere operasyon: 6 tutuklama