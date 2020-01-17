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Başkan Altay'dan su fiyatlarıyla ilgili erteleme müjdesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kış döneminde artan fatura yükünü azaltmak amacıyla Mart ayına kadar su fiyatlarının eski tarifeye göre ücretlendirileceği müjdesini verdi.

17.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:37Başkan Altay'dan su fiyatlarıyla ilgili erteleme müjdesi
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kış döneminde artan fatura yükünü azaltmak amacıyla Mart ayına kadar su fiyatlarının eski tarifeye göre ücretlendirileceği müjdesini verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Konyalılara sosyal medya hesabından verdiği müjdelere bir yenisini daha ekleyen Başkan Altay, "Kış döneminde hemşerilerimizin artan fatura yükünü hafifletmek için Mart ayına kadar su fiyatlarımızı eski tarifeye geri çekiyoruz. Ocak ayı faturası tahakkuk eden hemşerilerimizden bir sonraki ay farkı düşerek mahsup edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü de yeni yıla indirim müjdesiyle girmişti. KOSKİ, tüm abone gruplarında 1 yıllık suyunu peşin alan vatandaşlara yüzde 10 indirim uygulanacağını duyurmuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

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