Başkan Altay'dan Taziye Mesajı

14 Aralık 2018 Cuma 14:34



14 Aralık 2018 Cuma 14:34

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hızlı tren kazasında hayatını kaybedenler arasında, Konya Bilim Merkezi'ndeki bir programa katılmak üzere Konya'ya gelmekte olan Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ın da olduğunu belirterek, Albayrak'a ve hayatını kaybeden bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara'da meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı tren kazası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altay, "Ankara'da meydana gelen tren kazası dolayısıyla çok üzüntülüyüz. Bu elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Konya Bilim Merkezimizde robotların geçmiş ile geleceği, atomun mikro dünyasını ve gökbilimi konularının konuşulacağı 'Bilim İnsanları Konya'da' programımız için davet ettiğimiz Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ın da kazada vefat etmiş olması üzüntümüzü daha da artırmıştır. Bu vesileyle hocamız başta olmak üzere kazada hakkın rahmetine kavuşan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tüm vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah" ifadelerini kullandı. - KONYA