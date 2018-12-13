Başkan Altay, "Direnişten Şahlanışa 2023" Programında Gençlerle Buluştu

13 Aralık 2018 Perşembe 13:14



13 Aralık 2018 Perşembe 13:14

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Direnişten Şahlanışa 2023" adlı söyleşi programında gençlerle bir araya geldi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Direnişten Şahlanışa 2023" adlı söyleşide gençlerle tecrübelerini paylaştı. Selçuklu Belediyesi Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda gençlerle sohbet eden Başkan Altay, siyasette en çok dua ve en çok keyif alınacak işin belediye başkanlığı olduğunu dile getirdi."Temel belediyecilik prensibimiz önce insana hizmet""Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığı dönemde o kadar hızlı bir değişim oldu ki hepimiz hayretle izledik" diyen Başkan Altay, "Bizim temel belediyecilik prensibimiz önce insana hizmet. Çünkü biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' mantığıyla yürüyen 'Halka hizmeti hakka hizmet bilen' bir belediye geleneğiyiz. Yeni nesil belki daha az biliyor ama biz o dönemi yaşadık. Sihirli bir değnek değmiş gibi İstanbul'un her şeyi değişti ve belediyecilikte bir hizmet geleneği oluştu" diye konuştu."Gönüllere girmek için çalışıyoruz"AK Parti'den vatandaşların hizmet beklentisinin çok yüksek olduğunu belirten Altay, "Çok çalışmak ve çok üretmek zorundayız. Biz gönüllere girmek için çalışıyoruz. Hizmet dediğimiz şey zaten boynumuzun borcu. İnsanlar bizi bunun için seçiyor. Eğer çamurlu yollarda giderlerse, etrafta çöp dağları oluşmuşsa, şehriniz pırıl pırıl değilse sizden belediye başkanı olmaz. Bütün bunları yaparken bir taraftan da insanların gönlünü kazanmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ve çok sayıda gencin katıldığı söyleşinin sonunda AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Osman Şahin Başkan Altay'a tablo hediye etti. - KONYA