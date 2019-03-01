Başkan Altay, E-mitingle Konyalılara Seslendi

Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, e-mitingle Konyalılarla buluştu.
Belediyenin mevcut çalışmalarını ve yeni dönem projelerini anlatan Başkan Altay, samimi bir ortamda gerçekleşen e-mitingle, interaktif ortamda binlerce kişiyle sohbet edip sorularını cevapladı.
Başkan Altay, yeni dönemde ilk hedeflerinin istihdam, kaynakların verimli kullanımı ve üretimin teşviki olduğunu söyledi.
Belediye ekonomisinin de bir evin ev ekonomisi gibi olduğunu ifade eden Altay, "İhtiyaçlar sınırsız ama kaynaklar kısıtlıdır. Nasıl evimizin ihtiyaçlarını sıralıyor ve elimizdeki bütçeye göre öncelikli olanları yapıyorsak, belediye bütçesi de bunun gibidir. Biz elimizdeki kaynakları verimli şekilde kullanacağız, israf etmeyeceğiz ve yerli malı kullanacağız." dedi.
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Kaynak: AA