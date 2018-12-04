Başkan Altay, Engelliler ve Aileleriyle Buluştu

04 Aralık 2018 Salı 11:40



04 Aralık 2018 Salı 11:40

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli derneklerinin temsilcileri, üyeleri ve aileleri ile bir araya geldi.Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, Büyükşehir Belediyesi'nin engelli gençlerden oluşturduğu Mehter Takımı'nın konseri ile başladı. İşitme Engelliler Türkiye Kur'an-ı Kerim'i Okuma Türkiye Birincisi Ayşe Karataş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetini işitme engelli davetlilere anlatması ise davetlilerin büyük beğenisini topladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı konuşmada tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ederek, Konya'da engellilerin rahatça yaşayabilmeleri için fiziki düzenlemelerin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalara büyük önem verdiklerini belirtti."Engelsiz şehir oluşturmak için türkiye'ye örnek çalışmaları hayata geçirdik"Konya olarak engelsiz şehir oluşturma konusunda Türkiye'ye örnek birçok çalışma hayata geçirdiklerine vurgu yapan Başkan Altay, "Türkiye'de ilk olan Engelsiz Mekanlar Projesi'ni hayata geçirerek bugüne kadar 62 engelli ailemizin evinde gerekli düzenlemeleri yaptık. Engellilere ulaşılabilirlik hizmetlerimiz kapsamında kaldırımlar, yollar, park ve bahçelerde gerekli düzenlemeler yaptık. Görme engelli vatandaşlarımız için 47 kavşakta 362 adet akustik sinyalizasyon sistemini hizmete sunduk. Belki de bu işlerin içerisinde en önemlisi alçak tabanlı ve rampalı 540 adet otobüs ve 72 adet tramvay olmak üzere toplam 612 toplu ulaşım aracımızla engelli kardeşlerimizin hizmetinde olmamızdır. Böylece sizlerin şehirde daha rahat bir şekilde seyahat edebilmenizin önündeki engellerin çoğu kalkmış oldu. Ama daha yapacak çok işimiz var ve bunları da yapmaya devam edeceğiz. Özellikle son günlerde görme engelli kardeşlerimizin otobüslerde duraklarla ilgili tarafıma iletilen bir talebi vardı. Görme engellilere işitsel; işitsel engellilere de görsel bilgilendirme sistemini 50 otobüste hayata geçirdik. İçme suyunda 12 bin 241 ailemize yüzde 50 indirimlerin yanı sıra ücretsiz hizmeti de sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.Ahmet Mıhçı'dan Başkan Altay'a teşekkürTürkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı da engelli dernekleri, sporcu ve ailelerini bir araya getiren Başkan Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Mıhçı, geçmişte engellilerin toplumsal hayattan uzak olduğunu ancak günümüzde hayatın her alanında etkin bir şekilde bulunduklarını belirterek, böyle bir ortamın oluşmasında emeği olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın önemli bir engelli dostu ve destekçisi olduğunu ifade etti.Başkan Altay başarılı engelli sporcuları ödüllendirdiProgramın sonunda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz aylarda Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Başkanlığı tarafından yapılan Okul Sporları Yıldızlar Goalball Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye birincisi olan takım, kızlarda Türkiye üçüncüsü olan takım ile yine Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Görme Engelliler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 4 dalda birinci olan Hatice Güçlü'yü ödüllendirdi. - KONYA