Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Başkan Altay: 'Gençlerimiz için şimdi vefa vakti' - Haberler

Başkan Altay: "Gençlerimiz için şimdi vefa vakti"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla evlerinden dışarı çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için gençlere çağrıda bulundu.

22.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:58
Başkan Altay:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla evlerinden dışarı çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için gençlere çağrıda bulundu.

65 yaş üstü vatandaşların çok değerli olduğunu ve alınan önlemlerin onların sağlığı için olduğunu belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Devletimiz tüm ihtiyaçları karşılıyor ama gençlerimiz için vefa vakti. Yakınlaşma mesafesini koruma şartıyla kurallara uyarak komşuluğu göstermenin tam zamanı" dedi.

Başkan Altay, Konyalı gençlerin bu konuda üzerlerine düşeni sonuna kadar yapacağına inandığını ifade etti. Sosyal medyadan yaptığı çağrının ardından gençlerden birçok mesaj aldığını belirten Başkan Altay, "Size olan güvenimizi hiç boşa çıkarmadınız. Onlarca mesaj aldım. Duygulandım gururlandım" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler için dijital kitaplık

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle evlerinde olan öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici çalışmalara devam ediyor. Daha öncesinden belediyenin YouTube kanalında öğrencilerin vakitlerini en verimli şekilde değerlendirmesi amacıyla 50 bölümlük "Bilim Bakalım" filmleri yayınlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, bu kez de bir diğer dijital uygulama olan dijital kitaplığı da öğrencilerin hizmetine sundu. Medeniyet Okulu kapsamındaki dijital kitaplıkla öğrenciler eğitim döneminde okudukları Konya Çocuk dergisinin yanı sıra; diğer dergi ve hikaye serilerini http://www.medeniyetokulu.com/yayimlar.php adresinden ulaşarak okuyabilecekler. - KONYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Haberler
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği’nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

Sivas'ta polise sucuk sipariş eden 92 yaşındaki adamın isteği yerine getirildi - Haber İzmir'de yaşlılar yasağa rağmen pazarlara çıktı - Haber Samsun'daki yangında yaralanan kadın yaşamını yitirdi - Haber Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Haber İzmir'de iş yerine pompalı tüfekle saldırı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber
Loading