Başkan Altay: "Gençlerimiz Türkiye'yi Geleceğe Taşıyacak"

ÖĞRETMENLERİMİZE ÇOK BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Selçuklu Zeki Altındağ İlkokulu'nda düzenlenen ilk programda konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya'nın çok güçlü, kalabalık ve heyecanlı bir şekilde eğitim öğretime başladığını ifade etti. Eğitim kurumlarına bazı bilgilerin anlatıldığı, tahtaya bir şeylerin yazıldığı yerler olarak bakmadıklarını söyleyen Vali Toprak, "Buralar geleceğimizi emanet edeceğimiz insanların yetiştirildiği yerler. Biz burada her şeyden önce öğretmenlerimiz eliyle insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Kendilerini her gün yenileyen, dünyada olup bitenleri yakından izleyen, ilmi ve teknik konularda kendilerini dünyayla eş değer kılacak şekilde çaba gösteren öğretmenlerimize evlatlarımızı emanet ediyoruz. Onun için öğretmenlerimize çok büyük bir sorumluluk düşüyor" dedi.

GELECEĞİN BÜYÜK TÜRKİYE'SİNDE BU ÇOCUKLARIMIZ ÇOK DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, bir hayırsever tarafından yaptırılan, Selçuklu Belediyesi'nin spor salonu ve Büyükşehir Belediyesi'nin de çevre düzenlemesini yaptığı örnek bir okulda bulunduklarını kaydetti. Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: "Yaz tatili boyunca çocukların eğitim öğretimden uzak kalmamaları adına ilçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak 100 bin çocukla birlikte bir yaz geçirdik. Spor Okullarımız, Genç KOMEK Yaz Okulumuz, Bilgehanelerimiz, Bilim Kamplarımız, ilçe belediyelerimizin spor okullarıyla birlikte çocuklarımız yaz tatilini verimli bir şekilde geçirdiler ve şimdi de yeni bir dönemin başlangıcındayız. Yeni dönemim güzellikler getirmesini diliyorum. Belediyeler olarak eğitim döneminde de eğitime katkı adına SEDEP, Medeniyet Okulu gibi projelerle çocuklarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Amacımız büyük ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında iyi bir nesil yetiştirmek. Bunun için öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, eğitim camiamızın bütün desteklerimizle yanlarındayız. İnşallah geleceğin büyük Türkiye'sinde bu çocuklarımız çok daha güzel işler yapacak. Öğretmenlerimizin yetiştirdiği bu gençler Türkiye'yi geleceğe taşıyacak."

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de "Konya'da 452 bin 210 öğrencimiz, 32 bin 383 öğretmenimiz eğitim öğretime başlıyor. Büyük bir eğitim ordusuyuz. Çocuklarımızı yetiştirme noktasında iddiamız, hedefimiz ve fedakarlıklarımız var. Bugün inşallah hayırlara vesile olur" diye konuştu.

Vali Toprak ve Başkan Altay, protokol ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi içerinde bulunan Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen ikinci bir programa da katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından okul içerisinde bulunan makine teknolojileri ve metal teknolojileri atölyeleri gezilerek yetkililerden bilgi alındı.