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Başkan Altay Kampüs Camii'nde öğrencilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Cuma Buluşmaları" kapsamında Selçuk Üniversitesi Kampüs Camii ve Külliyesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

08.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:50 Başkan Altay Kampüs Camii'nde öğrencilerle buluştu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim , "Cuma Buluşmaları" kapsamında Selçuk Üniversitesi Kampüs Camii ve Külliyesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.
Her cuma şehrin başka bir camisinde vatandaşla bir araya gelen Altay, bu hafta Cuma Buluşmalarını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, rektör yardımcıları ve Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ile Selçuk Üniversitesi Kampüs Camii ve Külliyesi'nde gerçekleştirdi.
Üniversite öğrencilerinin ve vatandaşların Mevlid Kandilini tebrik eden Altay "Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum" dedi.

Selçuk Üniversitesi, Altay, Güncel

Kaynak: AA

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