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Başkan Altay, Karayolları Camisi'nde vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında Karayolları Camisii'nde vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi.

10.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:03Başkan Altay, Karayolları Camisi'nde vatandaşlarla buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında Karayolları Camisii'nde vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmalarında vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Altay, bu hafta Karatay Belediye AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ile birlikte Karayolları Camsi'nde Cuma namazı sonrası esnaflarla ve vatandaşlarla görüşerek istişarelerde bulundu.

Cuma Buluşmalarının güzel bir gelenek haline geldiğini belirten Başkan Altay, "Her fırsatta bir araya geldiğimiz hemşehrilerimizle Cuma gününün bereketine ortak oluyoruz. Bizlere her zaman destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Konya, Altay, Güncel

Kaynak: İHA

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