Başkan Altay: "Konya Bir Gönüllüler Şehri"

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:19



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:19

Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla Ulusal Gönüllü İtfaiyecilik Çalıştayı kapsamında "Gönüllü Toplum Gönüllü Mahalle" program düzenlendi.İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Gönüllü İtfaiyeciler Derneği işbirliğiyle düzenlenen Ulusal Gönüllü İtfaiyecilik Çalıştayı sonrası gerçekleştirilen programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, itfaiye teşkilatının insanın ihtiyaç duyduğunda yanı başında hissetmeyi istediği bir teşkilat olduğunu belirtti. Konya'nın 41 bin kilometrekarelik alanıyla ve 31 ilçesiyle çok büyük bir coğrafya olduğunu söyleyen Başkan Altay, "Buradaki gönüllü kardeşlerimiz de Büyükşehir Belediyemizin tanıdığı imkanlarla, köylerdeki su tankerleriyle oluşacak yangına hızlıca müdahale etme imkanı buluyor. Böylece yangının büyümeden kontrol altına alınmasıyla ilgili bir çalışma yürütülüyor" şeklinde konuştu."En hızlı şekilde yangına müdahale etmek için hazırız"Kamunun imkanlarının doğru kullanılması adına gönüllü itfaiyecilik işini önemsediklerini vurgulayan Başkan Altay, "Bu işin Konya'da olması da bizi mutlu ediyor. Çünkü Konya birçok açıdan önemli bir şehir. İnsanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği yer. Selçuklulara 200 yıl başkentlik yapmış bir şehir. Tarımsal üretimin en yüksek olduğu bir şehir. Aynı zamanda sanayi ve öğrenci şehri. Ama Konya'nın çok önemli bir özelliği daha var. Konya bir gönüllüler şehri. Konya bir sivil toplum şehri. Konya, dünyanın neresinde bir mazlum varsa insanların bir araya gelip yardım elini uzatarak vakıflar ve dernekler kurdukları bir şehir. Büyükşehir Belediyemizin itfaiye teşkilatı bütün Konyalıların yanındadır. Her zaman en hızlı şekilde ve en donanımlı ekiple yangına müdahale etmek için hazırız. İnşallah bu uygulama Konya'dan tüm Türkiye'ye yayılır" ifadelerini kullandı.Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı ve Tüm Gönüllü İtfaiyeciler Derneği Başkanı Cevdet İşbitirici ise, programın amacının gönüllü itfaiyeciliği Türkiye genelinde uluslararası düzeyde olduğu gibi yaygınlaştırmak olduğunu dile getirdi.5. Geleneksel İtfaiye Resim Yarışması ödülleri verildiProgramın sonunda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından beşincisi düzenlenen Geleneksel İtfaiye Resim Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Nail Kavruk, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer tarafından verildi. Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Başkanı Ali Ermiş, Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çetin ile çok sayıda muhtarın da katıldığı programda, 2018 yılı içerisinde yangın söndürme tankeri ile en fazla olaya müdahale eden mahalle muhtarlarına plaket takdim edildi. - KONYA