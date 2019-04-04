Başkan Altay Mazbatasını Aldı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Türkiye'de büyükşehirler arasında en yüksek oyla seçilen Uğur İbrahim Altay ile ilçe belediye başkanları mazbatalarını aldı.

ALTAY: GECE GÜNDÜZ DEMEDEN GAYRETLE ÇALIŞACAĞIZ

Mazbatasını Konya İl Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Serhat Şen'den alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya suhuletli ve sükûnetli bir seçim süreci yürüttü. Bugün de mazbatalarımızı aldık. Süreçte emeği olan AK Parti ve MHP İl Başkanlarımızın şahsında tüm teşkilat mensuplarına, milletvekillerimize, bakanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız, Konya'ya geldiğinde Mevlana Meydanı'nda bizi Konyalılara emanet etmişti. Konyalılar, bu emanete sahip çıktılar. Büyükşehirler içerisinde en yüksek oyla görevi bize tevdi ettiler. Bundan sonra tüm Konya'nın belediye başkanları olarak şehrimize hizmet edeceğiz. Meydanda Cumhurbaşkanımız Konya'yı da bize emanet etmişti. Şimdi biz de bu emanete sahip çıkmak için gece gündüz demeden gayret edeceğiz. İnşallah 5 yıl boyunca şehrimize, ilçe belediye başkanlarımızla koordineli bir şekilde önemli hizmetleri yürütürüz. Tekrar tüm Konya halkına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

SORGUN: SONUÇ BEREKETLİ OLDU

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, yerel seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, Cumhur İttifakı'yla oluşan uyumlu birlikteliğe dikkat çekti. Sorgun, "Sonuç çok bereketli oldu, şükürler olsun. Sayın başkanlarımız daha yeni mazbatalarını alarak hizmet için kollarını sıvadılar. Deyim yerindeyse daha mürekkebi kurumadı ama birazdan temel atma törenine geçecekler. Artık seçim geçti, şimdi çalışma zamanı" diye konuştu.

ANGI: KONYA'DA 29 BELEDİYEYİ BİRLİKTE KAZANDIK

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Cumhur İttifakı olarak 31 ilçemizin 28'inde seçimleri kazandık ve Büyükşehir'imizle birlikte 29 belediyeyi aldık. Ben bu dönemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel çalışmalardı. Sonuç da güzel oldu hamdolsun. Seçilen ve bugün mazbatalarını alan tüm başkanlarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

ÇİÇEK: CUMHUR İTTİFAKI ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GELDİ

MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de Konyalılara Cumhur İttifakı'na vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek, "31 Mart seçimleri son derece önemliydi. Bu anlamda artık milletimizin de desteği ile Cumhur İttifakı'mız ayakları üstünde durabilen, sağlam adımlar atabilen, 2023 lider ülke Türkiye olması noktasında hedeflerini gerçekleştirir bir hal almıştır" ifadelerini kullandı.

HEP BİRLİKTE KONYA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Mazbatasını alan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Bizleri en yüksek oy oranıyla Karatay belediye başkanlığına seçen çok değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Beklentinin yüksek olduğunun ve görevimizin zorluğunun farkındayız. İnşallah beş yıl boyunca da bu sorumluluğun bilincinde olarak hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Konyalı hemşehrilerimiz gerekeni yaptı, artık hizmet etme zamanı. Önümüzde beş yıllık bir dönem var. İnşallah bu beş yıl içerisinde Konya'mıza en iyi hizmetleri yapmanın gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler