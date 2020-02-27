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Başkan Altay Şivlilik Geleneğini yaşatan konyalılara teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye önüne kurulan şivlilik standında çocuklara şivlilik ikram etti.

27.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:45Başkan Altay Şivlilik Geleneğini yaşatan konyalılara teşekkür etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim , belediye önüne kurulan şivlilik standında çocuklara şivlilik ikram etti.

Bir Konya geleneği olan şivlilik için sabahın erken saatlerinde sokakları dolduran çocuklar, Konya Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti. Çocuklarla sohbet ederek şivlilik dağıtan Başkan Altay, mübarek üç aylarında gelişi nedeniyle kutlanan bu özel günde Konya sokaklarını boş bırakmayan tüm çocuklara teşekkür etti. Üç ayların başlangıcını Konya'da güzel bir gelenekle kutladıklarını belirten Başkan Altay, "Konya, bugün cıvıl cıvıl bir sabaha uyandı. Çocuklarımız şivlilik geleneğini yaşatmak için sokaklarda. Sokaklar cıvıl cıvıl. Bu geleneği yaşatan tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Bugünü çocuklarımızın dolu dolu yaşamasına vesile oldular. Üç aylarımız hayırlı olsun inşallah" dedi. - KONYA

Konya, Altay, Güncel

Kaynak: İHA

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