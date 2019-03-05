Başkan Altay: "Türkiye'de İlklerden Olmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz"

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinde 7 Gün 24 Saat Açık Belediye uygulamasının ilk akşamında belediye binasında hizmet veren birimleri denetledi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinde 7 Gün 24 Saat Açık Belediye uygulamasının ilk akşamında belediye binasında hizmet veren birimleri denetledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Konya'daki Sosyal Konut projesi protokolünde artık belediyelerin 24 saat açık olacağını ifade ettiğini hatırlatan Başkan Altay, "Biz de buna uygun olarak hizmet veriyoruz. Hem Büyükşehir hem KOSKİ olarak vatandaşımızın işinin olacağı birimlerde arkadaşlarımızı nöbetçi olarak bıraktık. 24 saat uygulamasına başlamış oluyoruz. Eğer vatandaşımızın Büyükşehir ve KOSKİ ile belediyeye gelerek halledebileceği bir iş varsa onlara 24 saat hizmet sunuyoruz. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin de önemli bir yeniliği olarak, vatandaşlarımıza sürekli ve hızlı hizmet sunma hedefiyle birimlerimizi 24 saat açık tutuyoruz" şeklinde konuştu.Türkiye'de belediyecilik anlamında değişim ve dönüşümün AK Partiyle başladığını kaydeden Başkan Altay, "15 yıldır birçok yenilik ve düzenleme gerçekleştirdik ve bu anlayışla Konya belediyeleri her zaman örnek oldu. 24 saat açık uygulamasında da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilklerden olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önemli olan vatandaşımıza sürekli ve kaliteli 24 saat hizmet verebilmek. Bunun için buradayız. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA