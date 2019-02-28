28 Şubat 2019, 15:05
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Başkan Altay, Üniversiteli Gençlerle Buluştu

Başkan Altay, Üniversiteli Gençlerle Buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üniversite öğrencileriyle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üniversite öğrencileriyle buluştu.

Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü içinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu Alaaddin Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencileri ziyaret eden Başkan Altay, gençlerin fikirlerine önem verdiklerini söyledi.

Yeni dönemde de gençlerle ilgili projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Altay, öğrencilerle bir süre masa tenisi oynadı.

Altay'a ziyaretinde, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ve partililer eşlik etti. Selçuk Üniversitesi, Uğur İbrahim Altay, Konya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA