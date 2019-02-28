Başkan Altay, Üniversiteli Gençlerle Buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üniversite öğrencileriyle buluştu.<br><br>Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü içinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu Alaaddin Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencileri ziyaret eden Başkan Altay, gençlerin fikirlerine önem verdiklerini söyledi.<br><br>Yeni dönemde de gençlerle ilgili projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Altay, öğrencilerle bir süre masa tenisi oynadı.<br><br>Altay'a ziyaretinde, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ve partililer eşlik etti.