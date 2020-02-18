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Başkan Altay üniversiteli gençlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin ev sahipliğinde üniversite öğrencileriyle buluştu.

18.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:24Başkan Altay üniversiteli gençlerle buluştu

Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi'nde çok sayıda üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen programda Başkan , gençlerle sohbet ederek sorularına samimi cevaplar verdi.

Üniversitelerin ve üniversitelerin gençlerin için önemli bir değer olduğunu belirten Başkan Altay, "Gençlerimiz şehre büyük enerji veriyor. Biz de gençlerin hayatını güzelleştirmek için ilçe belediyelerimizle birlikte yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu şehir sadece Bosna - Kampüs arasında yaşayan bir şehir değil. Onun için şehre de biraz vakit ayırın, şehri keşfedin. İnsan hayatındaki en önemli dostluk, arkadaşlık üniversite hayatında oluşur. Çünkü sonrasında ilişki kurmak çok zor. Özellikle şehir dışından gelen arkadaşlar için burada çok büyük imkanlar var" ifadelerini kullandı.


Konya, Altay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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