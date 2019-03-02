Başkan Altay Ve Kılca Matbaacı Esnafını Ziyaret Etti

31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte Karatay Matbaacılar Sanayi Sitesi'ndeki esnaflarla bir araya geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları ve belediye meclis üyeleri ile adaylarının da eşlik ettiği ziyaretler kapsamında Başkan Uğur İbrahim Altay ve Hasan Kılca, esnaflarla istişarelerde bulundu ve taleplerini dinledi.

KONYAMIZI HEP BİRLİKTE 2023'E TAŞIYACAĞIZ

Başkan Altay, ziyaretlerde 31 Mart için bölge esnafından desteklerini de isteyerek, "Bir ay sonra ülke olarak önemli bir seçimi gerçekleştireceğiz. 16 yıldır belediyecilik alanında hayata geçirilen yatırımlar ve projelerle şehirlerimiz çok önemli bir mesafe kat etti. Önümüzdeki dönemde de Konyamız ve hemşehrilerimiz için planladığımız projeleri gerçekleştirmek üzere daha güçlü bir şekilde liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Şehrimizi hep birlikte milletin güvenini almış, yeni ekiplerle 2023'e taşıyacağız inşallah" dedi.

İLÇEMİZİ 'BEN' DEĞİL 'BİZ' ANLAYIŞIYLA YÖNETECEĞİZ

Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca da 1 Nisan sabahı itibariyle atacakları her adımda ve işte bu hemşehrileriyle istişare edeceklerine vurgu yaparak şunları kaydetti: "Her türlü çalışmamızda Karataylı kardeşlerimizin ne dediğine bakacağız, talep ve önerilerine daima başvuracağız. Siyasi görüşüne bakmadan ilçemizi 'katılımcı belediyecilik' anlayışıyla ve 'ben' değil; 'biz' olarak yöneteceğiz."

Kaynak: Bültenler