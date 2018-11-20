Başkan Altepe: "Barış İçinde Yaşamak Hakkınız"

20 Kasım 2018 Salı 15:58



20 Kasım 2018 Salı 15:58

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir grup öğrenci, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye ziyarette bulundu.Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan halk gününde, Akçaburgaz Yunus Emre Kültür Merkezi'nde etüt dersi gören öğrencilerle buluştu. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette, Başkan Alatepe çocuklara hakları hakkında bilgiler verirken onlarla sohbet edip günlerini tebrik etti. Belediye Başkanı Alatepe halk günü buluşmalarından önce önce de Halil Fahri Orman İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek günlerini tebrik etti."Barış içinde yaşamak hakkınız"Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe okulda öğrencilere bir konuşma yaptı. Hakları kullanmak için bunları bilmek gerektiğini vurgulayan Ali Murat Alatepe, "İlk hakkınız yaşama hakkıdır. Bunun yanında özgür olma, düşünceleri ortaya koyma, barınma haklarınız var. Barış ortamında kalma hakkınız var. Kendini ifade etme hakkınız bulunuyor. Savaşsız ortamda yaşama hakkı var. İçinde bulunduğumuz bu durumda bunu önemsiyorum. Bütün çocuklar eşittir. Ayrıca eğitim ve çocukların dernek kurma hakkı var. Yaşı büyük öğrenciler bir araya gelip dernek kursun masrafları biz karşılarız" dedi.Başkan Alatepe, dört konunun da büyük önem taşıdığını belirterek, "Önce birbirimize saygı göstermemiz lazım. Anne ve babaların dediğini yapmamız şart. Öğretmenlerimizin de her dediğine harfiyen uymalıyız. Dedelerimiz gibi bu ülkeye sahip çıkmamız lazım. 2023, 2056,2071 hedeflerine sizinle ulaşılacak. Önce iyi insan olun iyi insan olmadan hiçbir şey olmaz "diye konuştu. - İSTANBUL