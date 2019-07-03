Başkan Altıkulaç, hayvanlardan kan alımı çalışmalarına katıldı

Devrekani Belediye Başkanı Veteriner Hekim Engin Altıkulaç, eski görev yeri olan Devrekani Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün kurbanlık hayvanlardan kan alımı çalışmalarına eşlik etti.



Devrekani Belediye Başkanı aynı zamanda Veteriner Hekim olan Engin Altıkulaç, Devrekani Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin kurbanlık hayvanlardan kan alma çalışmalarına katıldı. Bu kapsamda Başkan Altıkulaç, ekiplerle birlikte çiftlikleri ziyaret ederek hayvanlardan kan aldı.



İlçede Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevini yürüttüğü sırada çiftçilere büyük desteklerde bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri öncesinde de çiftçilere olan desteğinin devam edeceği taahhüdünde bulunmuştu. Bu kapsamda Başkan Altıkulaç, kurbanlık hayvanlardan kan alma çalışmalarına katılarak hayvanlardan kan örneği aldı.



Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde çiftçilere yönelik Belediye Başkanı seçildiğim takdirde yine çiftçilerimizin yanında olmaya ve kurban yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edeceğimin taahhüdünde bulunmuştum. Hatta önümüzdeki Kurban Bayramında kan alımında arkadaşlarımızın yanında bulunup kan alacağım demiştim. Bugün de belediye başkanı sıfatı ile asıl mesleğim olan veteriner hekim elbiselerini giydim ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ile köy köy dolaşarak kurbanlıklardan kan aldık. Hayvanlarında rutin kontrollerini yaptık. Bu vesileyle seçimden önce çiftçilerimize vermiş olduğum sözleri de tutmuş oldum. İnşallah bundan sonrada her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğim" dedi.



Kurbanlık hayvanlardan kan alımının ardından Başkan Altıkulaç, ilçenin önemli bir geçim kaynağı olan şekerpancarı konusunda da çiftçilere gerekli olan desteği vereceklerini kaydetti. Başkan Altıkulaç, bu kapsamda tarlada çalışan pancar üreticilerini ziyaret ederek bir süre sohbet etti ve kadınların taleplerini dinledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA