04.07.2019 12:53
Haberler» Güncel» Haber

Başkan Altıkulaç'tan istişare toplantısı

Başkan Altıkulaç

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçede görev yapan kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte istişare toplantısı düzenledi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçede görev yapan kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte istişare toplantısı düzenledi.

Devrekani Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana belirli aralıklarla ilçe mahallelerinde yaptığı istişare toplantılarına bir yenisini daha ekleyen Engin Altıkulaç, bu kez ilçede görev yapan başta Devrekani Kaymakamı Samet Serin olmak üzere diğer kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte istişare toplantısı düzenledi. Devrekani Belediye Otelinde gerçekleşen istişare toplantısında Başkan Altıkulaç, ilçede yapımı devam eden çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Altıkulaç, sunumunun ardından katılımcıların görüş ve isteklerini de dinledi.

Toplantıya katılan davetlilere çeşitli ikramlarda da bulunuldu. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
16:03   Belarus'ta Bağımsızlık Günü'nde Havai Fişek Faciası: 1 Ölü, 10 Yaralı
16:03   Kur'an kursu öğrencilerine trafik semineri
16:03   Bakan Koca, yazar Nuri Pakdil'i ziyaret etti
16:03   "Çocuk Bakım Elemanı" kursiyerlerine sertifika verildi
16:03   Vali Toraman'dan Simavlı şehidin ailesine ziyaret
16:02   Türk Yıldızları'ndan Of'ta nefes kesen gösteri
16:02   KÜÇÜK İSKENDER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (3) AKTÜEL GÖRÜNTÜ