Haberler » Güncel » Başkan Altınkaya: 'Kayseri'de balık da yenir' - Haber

Başkan Altınkaya: "Kayseri'de balık da yenir"

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya yaptığı açıklamada; Kayseri'de sadece pastırma, mantı, sucuk değil balık da yendiğini söyledi.

13.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:58Başkan Altınkaya:
Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli yaptığı açıklamada; Kayseri'de sadece pastırma, mantı, sucuk değil balık da yendiğini söyledi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan KGC Başkanı Altınkaya; Karadeniz'de olduğu gibi Kayseri'de de aynı lezzette balık yenebildiğini belirterek; "Artık şehirler yarışıyor, ülkeler değil. Kayseri, kısa süre önce gastronomi çalıştayı yaptı. Bunu başka şehirler de yapıyor. Kayseri artık sadece pastırmanın, mantının, sucuğun yendiği bir şehir değil biraz önce İstanbul'un boğaza bakan herhangi bir restoranından farkı olmayan lezzette güzel balıklar yedik. Gastronomi dediğiniz şey işte bu. Dolayısıyla şehrin tanıtımında, ticari hareketlilik vesaire balık kültürünün de çok ciddi bir payı var. Geçmişte Kayseri'de bir tane balık restoranı vardı. Bugün Kayseri'de çok fazla balık restoranı var. Balık sadece İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da, Samsun'da, Rize'de, Trabzon'da yenmez. İşte Kayseri'de de balık yeniyor. Dalyan balıkçılığa katkılarından dolayı yöneticilerine, sahiplerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dalyan Balıkçılık Müdürü Muammer Kaya ise, "Kayseri'de üçüncü şubemiz oldu. İlerleyen zamanlarda devamı da gelecek. Şuan için burası iki katlı nezih bir ortam. Açalı yaklaşık 1 ay oldu. Yeni açılmasına rağmen bayağı bir talep var. Kayseri'ye denizi getirdik diyelim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Altınkaya, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon: 44 gözaltı - Haber
12:06 Anadolu Üniversitesi açıköğretim ara sınavları yarın ve 15 Aralık'ta yapılacak - Haber
12:06 Düzce'de bariyere saplanan otomobildeki nişanlı çift yaralandı - Haber
12:05 ŞİŞLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ (5) (bina tahliye edildi) - Haber
12:01 Adana'da "Kebap ve Şalgam Festivali" iptal edildi - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
13.12.2019 12:08:24