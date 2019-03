Kaynak: İHA

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Belediye Başkanlığı'nın 10. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda, belediye personeliyle bir araya geldi.Kartal Belediyesi Akıllı Hizmet Binası'nda gerçekleşen 10. Yıl Toplantısı'na, Başkan Altınok Öz'ün yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Kartal Belediyesi iştirak şirketlerinin yöneticileri, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Etkinlikte konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, 10 yıl boyunca kendisine çalışma arkadaşlığı yapan tüm belediye personeline teşekkür etti."Benim Rehberim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür"Başkan Altınok Öz konuşmasının başında Belediye Başkanlığı görevinde ve hayatı boyunca Atatürk'ü rehber edindiğini kaydetti. Başkan Altınok Öz, "Benim rehberim olan insanı çok iyi tanıyorum. O da bu yolda yürüyordu. Benim rehberim bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Tam bağımsız, mandayı kabul etmeyen, sömürgeyi kabul etmeyen, ülkenin insanlarına değer veren ve dünyaya kafa tutabilecek yürekte olan bir insandı. O yolda yürüdü. CHP'li biri milletin inançlarıyla ters düşmez. İnançlara saygılıdır. Emeğe saygılıdır. Altı okun ilkelerine saygılıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, ulus devletini bu ülkeye getirmiştir" ifadelerini kullandı."Başı Açık Değil, Beyni Açık İnsan Lazım"Konuşmasının devamında, CHP'nin ilkelerinden hiçbir zaman sapmadığını ifade eden Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz; "2009 yılında, Belediye Meclis Toplantısı'nda bir şey söyledim. Bana beyni açık insan lazım. İnsanın başı kapalı olabilir, ama beyni açıktır. Başı açıktır ama beyini kapalıdır. Ondan hizmet alamayız dedim. ve o yolda da yürüdüm. 1969 yılında girdiğim partimde, Atatürk'ün kurduğu ilkelerden hiç sapmadan görev yapmaya devam edeceğim" dedi."Kreşler Müdürlüğü'ne Teşekkür"Başkan Altınok Öz, Kreşler Müdürlüğü'ne teşekkür ettiği konuşmasında, Kartal Belediyesi'nin Deprem Dönüşümde de Türkiye'nin en iyisi olduğunu belirtti. "Türkiye'deki bütün belediyelere örnek olacak kadar, ileri düzeyde Deprem Dönüşümü yapabilen bir belediyeyiz" diyen Başkan Altınok Öz, sözlerini şöyle sürdürdü; "En iyilerden biri değiliz, Deprem Dönüşüm konusunda birinciyiz. Bu işi ciddiye alan sizler, emek veren sizlersiniz. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Gururla söylüyorum ki her yerden Belediye Başkan Adayları proje vaatlerinde 'Her mahalleye bir kreş açacağız' diyor. Biz bunu yaptık. Bunu söyletebildiysek, Kartal Belediyesi'nin Kreşler Müdürlüğü'nün sayesindedir. 10 yıl boyunca, bu kadar hassas bir konuda çok iyi eğitim vererek bugünlere geldik. Kreşler Müdürü, sorumluları ve öğretmenlerimiz bir teşekkür ve alkışı hak ediyorlar. Bizim başarımız tek tek her birinizin başarısıdır, bu yüzden tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."Atatürk, Mevlana, Bektaşilik VurgusuBaşkan Altınok Öz, Kartal Belediyesi'nin 10 yılda yeşil alanı rekor sayıda artırdıklarını belirterek; "Ekonomik olarak en zor günlerden geçtiğimiz dönemlerde, Milli Emlak'a ait bütün arazileri planda parksa, park olarak yaptık. Niye yaptık? Ranta yönelmedik. Halkın nefes alacağı park alanlarına yöneldik. O ekonomik olarak çok zor dönemlerden geçtiğimiz zamanlarda, Milli Emlak'a ait bütün alanları park yaptık." ifadelerini kullandı.Konuşmasının sonunda, tüm belediye personeline tek tek teşekkür eden Başkan Altınok Öz, sözlerini şöyle sürdürdü; "Sizlerden istediğim şeyler var. Atatürk'ü mutlaka okuyun ve mutlaka bilin. Mevlana'yı mutlaka okuyun, bilin. Bektaşiliği mutlaka öğrenin. Bunları bilmeden kimlik sahibi olmaya kalkmayın lütfen. ya olduğunuz gibi gözükün, ya da göründüğünüz gibi olun. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum"Etkinliğin sonunda, Başkan Altınok Öz'e, 10 yılda yapılan çalışmaları fotoğraflarla anlatan bir sinevizyon izletildi. Ayrıca, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Keriş, Başkan Altınok Öz'e üzerinde Türk Hat Sanatı ile "şifa veren" anlamını taşıyan, süslemelerle bezenmiş bir tabak takdim etti. - İSTANBUL