Başkan Altınsoy: "Ak Parti Hükümeti Olarak Tüm Engelleri Kaldırdık"

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy , devlete ve topluma düşenin, engelli vatandaşların kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmak olduğunu ifade ederek, Türkiye 'nin son 17 yılına damgasını vuran insan merkezli yönetim anlayışının ete kemiğe büründüğü alanların başında engelli vatandaşlarla ilgili yapılan düzenlemelerin geldiğini kaydetti.AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellilerle ilgili olarak yapılan çalışmalara değinerek, "Engelli kardeşlerimiz, spor, sanat, edebiyat, siyaset, eğitim ve iş dünyası da dahil olmak üzere hayatın her alanında tüm topluma örnek olacak işlere imza atmaktadırlar. Bu kardeşlerimizin, zorlukları aşarak elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırmaktadır. 'Önce insan' diyen, insanı 'yaratılmışların en şereflisi' olarak gören bir geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Engelli vatandaşlarımızı toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olarak telakki eden bizler, bu kardeşlerimizle ilgili sorunların çözümü için son 17 yılda önemli adımlar attık. Okullarımızı, şehirlerimizi, sokaklarımızı, eğitim materyallerini yeniden düzenleyerek, yeniden inşa ederek, engelli kardeşlerimizin eğitiminin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyoruz" dedi.Altınsoy, "2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ve 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği başta olmak üzere, hayata geçirilen yasal düzenlemeler ve devlet hizmetlerinde kaydedilen gelişmelerin yanı sıra, engellilerimizin toplumsal hayata katılmalarının gerekliliği ve onlara yönelik pozitif ayrımcılık hususlarında önemli bir zihniyet değişiminin yaşandığını görüyoruz. Engelli kardeşlerimizi teşvik etmek, ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Dünya Engelliler Günü 'nde düzenlenen etkinliklerin, engelleri dolayısıyla karşılaştıkları güçlüklerden yılmadan azimle çalışan, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan kardeşlerimin sorunları hususunda toplumsal duyarlılığın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - AKSARAY