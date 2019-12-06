Başkan Altınsoy: "KÖYDES ile köylerimizi güzelleştirdik"

Kırsal kalkınma anlamında büyük önem taşıyan KÖYDES projesi ile köylerin yaşam kalitesinin şehirlerdeki standartlara ulaştığını belirten AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, köylerin alt yapısının desteklenmesi tasarısının Cumhuriyet tarihinin en önemli kalkınma projesi olduğunu söyledi.



2005 yılından bu yana Aksaray'da yapılan KÖYDES projesi yatırımlarını değerlendiren İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, kırsal nüfusa daha kaliteli bir hayat sunmak amacıyla, Cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal kalkınma hamlesinin AK Parti hükümeti tarafından başlatıldığını hatırlattı. Hayata geçirilen KÖYDES projesi kapsamında kırsal alanlarda içme suyu, altyapı, yol ve sulama ihtiyaçlarını karşılamak ve köylerin hayat standardını yükseltmek için başlatılan yatırım seferberliğine dikkat çeken Başkan Altınsoy, şehirlerde alt yapı ve yaşam kalitesinin kentleşme ile doğru orantılı olarak arttığını, köylerde ise en temel toplumsal ihtiyaçların da KÖYDES projesi ile hayat bulduğunu aktardı.



2005-2018 yılları arasında KÖYDES projesi ile Aksaray'a yaklaşık 88 milyon liralık yatırım yapıldığını belirten Altınsoy, "Aksaray'daki köy yolları asfalt veya kilitli parke taş ile kaplandı. Suyu, yolu olmayan köyümüz, elini tutmadığımız vatandaşımız kalmaması için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Çünkü halkımız hizmetin en iyisine layık. Bu amaçla köylere yapılan yatırımları çok önemsiyoruz. Köylerimize yakın uzak demeden hizmet götürdük. Köylere geri göçün ve kırsal kalkınmanın önemine inanıyoruz. AK Parti olarak bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizi, köylerimizi ülkemizi koruyup kollamak, geleceğe güvenle yürümesini sağlamak vazifemizdir. Bu konuda AK Parti olarak milletimizden aldığımız güçle, gece gündüz demeden çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA