Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Altun, "Belediye ekiplerimiz görevinin başında"

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sokağa çıkma yasağında belediye ekiplerinin vatandaşlara ekmek ulaştırmak için görevinin başında olduğunu söyledi.

12.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:52
Başkan Altun,
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sokağa çıkma yasağında belediye ekiplerinin vatandaşlara ekmek ulaştırmak için görevinin başında olduğunu söyledi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiklerini bildirdi. Başkan Altun sosyal medya hesabından ekmek dağıtımı yapan ekiplerin fotoğrafını paylaşarak, "Ekmeklerinizi evlerinize ulaştırmak için belediye ekiplerimiz görevinin başında. Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, günün erken saatlerinden itibaren hemşehrilerimizi mağdur etmemek adına ekmek dağıtımına başladık ve aralıksız devam ediyoruz. Görevi başındaki mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Afiyet olsun Bünyan" notunu düştü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Özkan Altun, Bünyan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca’nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Haberler
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Haberler ›› Güncel ››Başkan Altun, 'Belediye ekiplerimiz görevinin başında' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:50: Farkındalık için Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundular - Haber 15:49: 85 yaşındaki Reyzan teyzenin su saatini değiştirdiler - Haber 15:49: Kızılay, emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı - Haber 15:47: KONYA Beyşehir'in sessiz sokakları havadan görüntülendi - Haber 15:46: İstanbullular can dostları ile balkonlarda güneşleniyor - Haber 15:38: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi - Haber 14:06: Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber