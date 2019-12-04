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Başkan Altun'dan "Dünya Mühendisler Günü" mesajı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, "Mesleğimize uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da hizmet eden meslektaşlarımı canı gönülden tebrik eder, bu vesileyle tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Günü'nü kutlarım" dedi.

04.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:44Başkan Altun'dan
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, "Mesleğimize uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da hizmet eden meslektaşlarımı canı gönülden tebrik eder, bu vesileyle tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Günü'nü kutlarım" dedi.

MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun yaptığı açıklamada, "Mühendislik; matematik ve temel bilimlerin ortaya koyduğu, teorik ve deneysel araştırmalar, tecrübe ve uygulama yoluyla kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak doğadaki madde ve enerjiyi ekonomik olan yöntemler geliştirerek insanoğlu yararına sunan bir meslektir. Sosyal yaşantımızda meslek alanımız ile ilgili konular, vazgeçilmez ve uygulanması zorunlu kurallarla doğrudan ilişkilidir. Hayatın yaşanılabilir bir şekle kavuşturulmasında mesleğimizin önemi büyüktür. Mühendisliğin ilgi ve faaliyet alanları sosyal yaşantımız içerisinde çok geniş bir yere sahiptir. Sabah güne başlanmasından itibaren günün sona ermesine kadar geçen zaman diliminde kullandığımız ve faydalandığımız birçok araç ve gereçler mühendislerimizin çalışmaları sonucu insanlığın hizmetine sunulan ürünlerdir. Bu sebeple mühendislerimizin geçmişten bu yana her zaman, ilgi alanları ve faaliyetleri ile ilgili olarak insanlığı bilgilendirmeyi ve onlara faydalı olmayı görev edinmişlerdir. Bunu yaparken de amaçları insanların hayatlarını kolaylaştıracak ve güvenli yaşamalarını sağlayacak bilgileri kendilerine ulaştırabilmek olmuştur. Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle meslekte geçirilen her bir yıl mühendislik binasına konan ek bir taş gibidir. Mesleğimize uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da hizmet eden meslektaşlarımı canı gönülden tebrik eder, bu vesileyle tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Günü'nü kutlarım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı. - KONYA

Makina Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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