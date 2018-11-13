Başkan Altun: "Ev ve İş Yerlerimizde Isı Kayıplarına Son Vermeliyiz"

13 Kasım 2018 Salı 13:18



13 Kasım 2018 Salı 13:18

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, ev ve iş yerlerinde ısı kayıplarına son verilmesi gerektiğini söyledi.MMO Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının tükenesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerin enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirdiklerini söyledi. Başkan Altun, "Ülkemizde de, başta sanayi ve konut sektörlerinde olmak üzere, enerji tüketimleri her geçen yıl artmaktadır. Kalkınmakta olan ve nüfusu artan bir ülke olması nedeniyle ülkemizin enerji tüketimi de hızla artmaktadır. Bu da doğal kaynakların büyük bir hızla tüketilmeye başlamasına neden olmaktadır. Bu bilinçsizce tüketim, enerji kaynaklarının verimli kullanımını gündeme getirdiği gibi, tüketim sonucunda oluşan her türlü katı sıvı ve gaz atıkların da arıtılmadan doğaya atılmasının meydana getirdiği önemli çevre kirliliğinin önlenmesi arayışını da beraberinde getirmiştir. Konutlarda ısınma amaçlı enerji tüketimiyle, kaybedilen ısı enerjisi karşılanmakta ve ortam ile yüzey sıcaklıklarını konfor şartlarının gerektirdiği seviyelerde tutabilmek temelde hedeflenmektedir. Isınma sırasında tüketilen bu enerji çevreye kaybedilmekte ve kıt enerji kaynaklarımızla çevre kirletilmektedir. Diğer bir ifadeyle, yanlış ve bilinçsiz cihaz kullanımı ile enerji için harcanan miktarın bir kısmı israf edilmekte yani havayı ısıtmaya ve çevreyi kirletmeye harcanmaktadır. Bu nedenle, hem ülkemiz hem kendi cebimiz hem de çevremiz için, ısınma amaçlı enerji tüketimimizin mümkün olan en az düzeye indirilmesi gereklidir. Yani, ısınma amaçlı kullanmış olduğumuz cihazların ekonomik, güvenli ve çevreyi koruyucu şekilde işletilmesi ana amacımız olmalıdır" şeklinde konuştu." Isı yalıtımı hem ekolojik hem de ekonomik açıdan yararlı ve çok kısa sürede geri kazanılan bir yatırımdır"Bina yalıtımına da dikkat çeken Başkan Altun, "Bina yalıtımı yapılırken ısı kaybına müsait duvarlar, çatı ve zemin gibi geniş yüzeylerin yanı sıra subasman, kirişler, lento, radyatör muhafazaları, parapetler, donatılı beton sütunlar, pencere denizlikleri, pencereler arasındaki taşıyıcılar, duvar dış köşeleri, duvar birleşim yerleri gibi muhtemel ısı köprülerine de, gereken önemin verilmesi gerekiyor. Binaların pencerelerinden yüzde 10-25, tavanlarından yüzde 25, döşemelerinden yüzde 10, dolgu duvarlarından yüzde 15-25, ısı köprülerinden yüzde 20-50 ısı kayıpları söz konusudur. Isı yalıtımı hem ekolojik hem de ekonomik açıdan yararlı ve çok kısa sürede geri kazanılan bir yatırımdır. İyi bir yalıtımla yapı maliyetinin küçük bir kısmını oluşturan yalıtım giderleri, kendini çok kısa sürede amorti edebilmektedir. Ülkemizde hemen hemen bütün kazan daireleri bodrum katlarının en kötü bölümlerinde tesis edilmiştir. Bu hacimlerde kazanlar yanma için gerekli taze havayı alamaz. Yanma eksik olur, verim düşer, yanmamış gazlar çoğalır. Aynı şekilde bu gazlar dar, küçük ve kirli bacalarda boğulur" ifadelerini kullandı." Yapılacak harcamalar kendini 2 ila 5 yıl içerisinde amorti edebilir"En ucuz yakıtın, ancak tasarruf ilkelerine ve yakma tekniklerine uyularak tüketilebileceğini dile getiren Altun, akılcı bir tüketim ve enerji tasarrufu politikasıyla, kullanılan yakıtların çok daha ucuz ve ekonomik kılınabilir olduğunu kaydetti. Başkan Altun, "Isıtma sistemlerinin kullanımında enerji tasarrufu sağlayacak birkaç kuralı şöyle sıralayabiliriz; Bir uzman kişinin bilgisine başvurarak duvarlar yalıtılmalıdır. Bu işlem için yapılacak giderler, 2 ile 5 yıl arasında kendini amorti edebilir. Isınmayı sağlayan ısıtıcıların belirli periyotlarla ayarlarının yetkili servislerince kontrollerinin yapılması gereklidir. Uygun bir yalıtım malzemesi ile çatı en az 100 milimetre kalınlıkta yalıtılmalıdır. Bu işlem için yapılacak giderler, sağlanacak yakıt tasarrufu ile en çok 2 yıl içinde kendini amorti edebilir. Pencerelerde çift cam ya da çift pencere kullanılmalıdır, yapılacak olan giderler 5 yıl içinde enerji tasarrufundan karşılanabilir. Radyatörlerin önüne ve üstüne eşya, mobilya, mermer konmamalıdır. Radyatörlerin arka yüzüne bakan duvar, ısı yansıtma özelliği olan parlak, metal katkılı malzemeyle kaplanmalıdır. Yapılacak harcamalar kendini 2 ila 5 yıl içerisinde amorti edebilir. Pencerelerin ve dışa açılan kapıların kenarları uygun bir plastik, sünger malzeme ya da kağıt bantlarla kapatılmalıdır. Giderleri hemen o kış geri alınabilir" diye konuştu."Yakıt tüketimini yüzde 7 azaltmak mümkün"Başkan Altun, "Oturma odaları için 22 derece, yatak odaları için ise 20 derece sıcaklık önerilir. Ancak, bu sıcaklıklar 1 derece düşürerek oturma odalarında 21 derece, yatak odalarında ise 19 derece seçilirse, toplam yakıt tüketimi yüzde 7 azalacaktır. 10 derecelik azalmayı sağlamak için, ısıtma cihazlarının termostatlarından yararlanılabilir. Ayrıca radyatörlere termostatik vana takarak da bu sağlanabilir. Kullanılmayan oda, kiler, antre ve merdiven radyatörleri ile banyo yapılmayan günler banyo radyatörleri kısılmalıdır. Odalarda bulunan masa, sandalye ve yatak gibi eşyalar dış duvarlardan uzak tutulmalı, temas önlenmelidir. Ülkemizde, tüm enerji kullanım alanlarında olduğu gibi, bina ısıtmasında da enerji verimi, batı ülkelerinden yaklaşık iki kat daha düşüktür. Ülkelerin enerji tüketimi arttıkça, tasarruf düşüncesi de aynı oranda artmaktadır. Bir ülkede üretilen enerjinin mümkün olabilen en yüksek verimle üretilmesi ve iletilmesi sağlanırken, bir taraftan da enerjinin gereksizce kaybolmasını önlemek gerekmektedir. Enerji tasarrufu kar demektir. Enerjiyi sorumsuzca kullanmak ve savurganca harcamak ekonomimiz için büyük bir kayıptır. Bu kayıpların önlenmesi de cihazların bilinçli kullanılması ve küçük tedbirlerin alınması ile sağlanabilmektedir" şeklinde konuştu. - KONYA