Başkan Altun Mazbatasını Aldı

Araban
Ziraat Odasının yeni başkanı Hasan Altun
, mazbatasını aldı.
Araban Ziraat Odasının genel kurulunda başkanlığına seçilen Hasan Altun, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Anıl Seçilmiş'ten aldı.
Altun, çiftçilere kendisine destekleri için teşekkür ederek, "Allah'ın izniyle, 4 yıllık görev sürem boyunca ilçe merkezi ve kırsalındaki odamıza kayıtlı 6 bin 514 çiftçimiz ile istişare halinde olacağız. Odamızda yapılacak yeniliklerle çiftçilerimize hizmet edeceğiz. Üreticilerimize yönelik seminerler düzenleyerek, mevcut tarım ürünlerine alternatif ürünler eklemenin yollarını arayacağız." dedi.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA