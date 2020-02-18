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Başkan Altun milli sporcuyu makamında kabul etti

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Türkiye ve Avrupa'da bir çok başarıya imza atan milli sporcu Tuğba Toptaş'ı makamında kabul etti.

18.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:34Başkan Altun milli sporcuyu makamında kabul etti
Belediye Başkanı Coşkun Altun, ve Avrupa'da bir çok başarıya imza atan milli sporcu Tuğba Toptaş'ı makamında kabul etti.

Kars'ın Selim İlçesi Belediye Başkanı Coşkun Altun,spora verdiği desteklerle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanıyor. Altun, aslen Selimli olan atletizmde Türkiye'yi yurtdışında başarılı bir şekilde temsil eden ve bir çok şampiyonluk kazanan Tuğba Toptaş, bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Tuğba Toptaş'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu belirten Altun, Toptaş'ın Türkiye'de ve yurtdışında aldığı başarılı sonuçlardan gurur duyduğunu kaydetti.

Altun, Tuğba Toptaş'a Selim Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğini sözünü verdi.

Tuğba Toptaş ve ailesiyle bir süre sohbet eden Başkan Coşkun Altun, Toptaş'tan başarılarının devamını istedi. - KARS

Coşkun Altun, Türkiye, Selim, Yaşam

Kaynak: İHA

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