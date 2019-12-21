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Başkan Altun Öğrencilerle Tecrübelerini Paylaştı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, 'Kariyer Günleri' kapsamında Bünyan Anadolu Lisesi'ndeki son sınıf öğrencileri bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

21.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:43 Başkan Altun Öğrencilerle Tecrübelerini Paylaştı
Belediye Başkanı Özkan Altun, 'Kariyer Günleri' kapsamında Bünyan Anadolu Lisesi'ndeki son sınıf öğrencileri bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Başkan Özkan Altun, sohbet ve söyleşi havasında geçen programda öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Konuşmasında hayatından kesitler aktaran Başkan Altun, gençlere ellerindeki imkanları iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Başkan Altun; "Yaşadığımız dönemde istediğiniz her türlü bilgiye kolayca ulaşma imanına sahipsiniz. Geleceğiniz adına önemi bir dönemeçtesiniz. Zamanınızı verimli ve iyi kullanın. Aileniz ve devletimiz tarafından sizlere sunulan imkanları en verimli şekilde kullanın. Gelecekteki yaşantınız için bugün bir kaç hobinizden, alışkanlığınızdan mahrum kalabilirsiniz ama hedefinize ulaştığınızda, bunun ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksınız. Hayatta mutlaka bir hedefleriniz olsun. Eminim bir gün hepiniz güzel yerlerde, güzel görevlerde hizmet vereceksiniz. Sizlerden istirhamım en önemli hedefiniz iyi birer insan olmak olsun. İnsani ilişkileri geliştirmek ve kendi ayaklarınız üzerinde sağlam durmak için verimli çalışın ve kendinize güvenin arkadaşlar. Bizler sizlerin eğitimi ve başarısı için her zaman buradayız, yanınızdayız" dedi.

Öğrenciler ve okul yönetimi ise zaman ayırdıkları için Başkan Özkan Altun'a teşekkür ettiler. Program çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - KAYSERİ

Anadolu Lisesi, Özkan Altun, Bünyan, Güncel

Kaynak: İHA

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