Haberler » Güncel » Başkan Amca'dan ballı ekmek - Haber

Başkan Amca'dan ballı ekmek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Gevher Hatun Anaokulunda miniklerin kahvaltı sofrasına konuk oldu.

13.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:46Başkan Amca'dan ballı ekmek

Kendi elleriyle ballı ekmek hazırlayıp, çocuklara ikram eden Başkan Aktaş, tatil öncesi son hafta olduğunu hatırlatarak, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.

Nilüfer Gevher Hatun Anaokulu yönetiminin daveti üzerine geldiği okulda güne miniklerin arasında başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kapıda minik öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Daha sonra çocukların kahvaltı sofrasına misafir olan Başkan Aktaş, hem onlarla sohbet etti hem de kendi elleriyle hazırladığı ballı ekmekleri minik öğrencilere ikram etti. Kahvaltının ardından sınıfları da ziyaret eden Başkan Aktaş, günün anısına minik öğrencilere satranç takımı hediye etti.

Anaokulundan üniversiteye her yaş grubundan öğrencilerle sık sık bir araya gelmeye çalıştığını ifade eden Başkan Aktaş, 220 öğrencinin eğitim gördüğü Nilüfer Gevher Hatun Anaokulundan da davet aldıklarını, ancak sömestre öncesi son haftada ziyaret imkanı bulduğunu söyledi. Başkan Aktaş, "Geleceğimiz olan yavrularımızı çok heyecanlı ve istekli gördüm. Ziyaretimiz tam sömestre öncesine geldi. Ben buradan tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.


Alinur Aktaş, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:24  Lise öğrencileri karakter kostümleri tasarladı - Haber
18:21  Balıkçılar yeni yılda "hamsi" sevinci yaşıyor - Haber
18:20  Günün Özeti - Haber
18:19  Köln Uluslararası Mobilya Fuarı açıldı - KÖLN - Haber
18:16  Başkan Yücel Meclis Üyelerine Batı Alanya'daki projelerini tanıttı - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
13.01.2020 18:26:21