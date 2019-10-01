Başkan Aras açılış maçında raket salladı

TEKERLEKLİ SANDALYE TENİS TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 3.KEZ BODRUM'DA BAŞLADI

Başkan Aras Milli Sporcu Ebru Bulgurcu ile açılış maçında raket salladı.

Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Ortakent-Yahşi Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) organizasyonu ile üçüncü kez Bodrum'da start alan şampiyonaya bu yıl rekor bir katılım oldu.

Sabah saatlerinde, Ortakent-Yahşi Tenis Kulübünde yapılan programa, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Federasyon yetkilileri, sporcular ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreni Başkan Aras'ın konuşmasıyla devam etti. Her yıl sporcuları Bodrum'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti:

"Sağ olsun, Aydın Gönülalan Hocamızın yaktığı ateş bugün büyüdü ve artık Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonası Bodrum'da bir gelenek oldu. Her sene değişen yüzler ve daha geniş bir kadro görüyoruz. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sene zengin bir katılımla şampiyona başlayacak. Önümüzdeki 4 gün boyunca kazasız belasız bir turnuva diliyorum."

Mücadele etmenin güzel olduğunu ama asıl önemli olanın şampiyonaya katılmak olduğunu ifade eden Kaymakam Bekir Yılmaz ise katılım ve destek sağlayan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Hollanda menşeli bir firmanın ürettiği 2 tekerlekli sandalye sporculara hediye edildi.

Programının ardından Başkan Aras'ın da katıldığı açılış maçı gerçekleştirildi. Milli Sporcu Ebru Bulgurcu ile Başkan Aras'ın rakibi tenis sporunun Türkiye'deki duayeni Arif Koçak ile 2020 Tokyo Paralimpik Engelli Olimpiyatlarına hazırlanan Milli Sporcu Uğur Altınel oldu.

4 Eylül tarihine kadar devam edecek olan Türkiye'nin farklı şehirlerinden 65 sporcunun katıldığı 2019 Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonası ödül töreni ile devam edecek.