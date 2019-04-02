Başkan Aras, Dünya Otizm Günü'nde Sağlık Vakfı'ndaydı

ARAS: BODRUM'DA ENGELLERİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ

urgutreis Zeyyat Mandalinci İlköğretim Okulu öğrencileri ile vakıf öğrencilerinin katıldığı afiş boyama etkinliğinde çocukların mutluluğuna ortak olan Başkan Aras, minik öğrencilerle birlikte vakfın bahçesine sardunya fideleri dikti, günün anısına hazırlanan afişe el izini bıraktı.

Otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizmden kaynaklanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla BM tarafından "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edilen bu anlamlı günde, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nı ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, burada Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya ve Begonvil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi gönüllüleri, vakıf öğrencileri ve veliler tarafından karşılandı. Zeyyat Mandalinci İlköğretim miniklerinin de hazır bulunduğu etkinlikte, Başkan Ahmet Aras ve CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, çocuklarla birlikte bahçeye sardunya fideleri dikti. Başkan Aras, "Bodrum'u çiçek gibi yapacağız, kollarımızı sıvadık" diye konuştu. Aras, Bodrum çarşısına da begonvil dağıtımına başladıklarını belirterek "Bodrum'a gelen misafirlerimiz bu sezon sürprizle karşılaşacak" dedi.

DÜNYA OTİZM GÜNÜ ANISINA EL İZİNİ BASTI

Gönüllüler, vakıf yöneticileri ve minik öğrencilerle ayrı ayrı sohbet eden Aras, daha sonra Otizm Farkındalık Günü için oluşturulan özel afiş için elini boyadı ve afişe el izini bastı. Bodrum'da engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve her yaştan engelli bireyin toplumla iç içe, bir arada yaşamasını sağlayacak projeleri adım adım hayata geçireceklerini belirten Aras, "Otizmli ve diğer dezavantajlı bireylerimizin Bodrum'da, önyargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan daha iyi ve huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamak hem belediye olarak bizim, hem de tüm vatandaşlarımızın görevidir. Bodrum'da, engelli çocuklarımızın hayata karışmasını sağlayan ve onların üreten, bağımsız birer birey olarak yaşamlarını sürdürmesine imkan tanıyan Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na, gönüllülerine ve vakfımıza sahip çıkan tüm yardımsever dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra da tüm zorlukları, tüm engelleri hep bir arada aşmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler