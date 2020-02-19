Başkan Aras eğlence mekanı sahipleri ile bir araya geldi

BODRUM'DA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Toplantıda konuşan Başkan Aras, " Bodrum 'un eski günlerine dönebilmesi için her konuda bir vizyon ortaya koyuyoruz." dedi.

Bodrum Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Tayfun Yılmaz ve Gümbet Mahallesinde "Bar Bölgesi" olarak belirlenen alan içinde bulunan işletme sahipleri ve yetkilileri katıldı.

Eğlence sektöründen yaklaşık 50 kişinin katıldığı toplantı grup temsilcilerinin konuşmaları ile başladı. Bodrum'da ve İstanbul'da gece kulüpleri bulunan Turizmci Zeynel Kılıç, eğlence mekanlarının Bodrum turizminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek sektörün eski canlı günlerine geri dönmesi için Belediye ile işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi. Kılıç ve beraberindekiler, eğlence mekanlarının üstünün kapatılmasına yönelik yapacakları hazırlıklar için süre talebinde bulundular.

BAŞKAN ARAS, "BODRUM ESKİ BODRUM DEĞİL"

Toplantıya katılan işletmecileri tek tek dinleyen Başkan Aras, mevcut yasa gereği saat 23.59'dan sonra açık alanda müzik yayını yapılmasının yasak olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Gümbet, Bitez, Türkbükü ve Yalıkavak başta olmak üzere diğer bazı bölgelerden yaz boyunca gelen yüksek ses şikayetleri sonucunda ekiplerimiz gerekli bütün tespitleri yaptı, tutanaklar tutuldu. Aldığımız yoğun şikayetlerin ve sizlerin karşılaştığı ruhsat iptallerine varan cezaların önüne geçmek için birlikte çalışıp birlikte hareket edeceğiz. Bodrum'un eskiden nüfusu 15 bindi, 1 milyon turist gelirdi, daha çok turizm vardı. Şu anda Bodrum'un nüfusu 200 bin, insanlar artık burada yaz kış yaşar hale gelmiş. Çalışıyor, okula gidiyor çoluk çocuğu var, hastası var ve doğal olarak şikayetler de artıyor. O eski Bodrum'la şu anki Bodrum'u karşılaştıramayız."

BAŞKAN ARAS, "YASAYA UYARSAK SIKINTI ÇEKMEYİZ"

Gece kulüplerinin, barların, canlı müzik yapan mekanların yasal boyutlarına oturtulması gerektiğini yineleyen Başkan Aras, "Gece 12'den sonra kapalı alana geçiş yapılarak gürültü kirliliğinden dolayı söz konusu şikayetlerin önüne geçelim ve bu işten külliyen kurtulalım. Saat 12 ye kadar açık mekanda müzik yapmak serbest, 12 den sonra kapalıya geçiş olacak. Kapalıya geçiş konusunda yeni sistemler var, açılır-kapanır sistemler var. Bunun için biz bir senedir bunun tartışmasını yapıyoruz, en doğru çözümü bulmak adına. Maalesef ama teknolojik sitemler çözüm değil.Teknolojik sistemler konusunda bir kanun da yok. Ama kapalı alana 12 den sonra girmek yasal bir gereklilik. Buna uygun çözümler uygulamak durumundayız. Para kazanacağız diye her şeyi sonsuz, sınırsız yapamayız. 23.59'dan sonra bu müzik bar ruhsatı olan yerlerde kapalı alanlarda yapılır diye yasa var. Biz mevzuata uyarsak eğer hiç sıkıntı çekmeyiz." dedi.

BAŞKAN ARAS, "KURALSIZLIK KAOS DOĞURUR"

Bodrum'da her konuda bir vizyon ortaya koyduklarına dikkat çeken Başkan Aras konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Yeni dönemde Bodrum'da bir vizyon ortaya koyuyoruz her konuda. Çarşı konusunda, işgaliye, imitasyon bunun dışında kaçak yapılaşma, alt yapı, ses, gürültü konularında bir vizyonumuz var. Amacımız Bodrum'u toparlamak. Kuralsızlık kaos doğurur."

Cumhuriyet Caddesi Barlar sokağında da düzenlemelerin yapılacağınıifade eden Başkan Aras, "Barlar sokağının cazibesi gitti. Çünkü orası hakkında bir önlem alınmadı. Barlar Sokağı ölürken o kendi haline bırakıldı. Biz Belediye olarak Bu konuya da müdahale ediyoruz." dedi.