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Başkan Aras meclis üyeleri ile bir araya geldi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

04.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:48Başkan Aras meclis üyeleri ile bir araya geldi
Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgilerin aktarıldığı toplantıya, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ve CHP Bodrum Meclis üyeleri katıldı. CHP Bodrum İlçe binasında kahvaltı eşliğinde gerçekleşen toplantıda çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Ortak fikir alış verişinde bulunuldu.

Toplantının ardından Başkan Aras, Bodrum Belediyesi'ne ek yapılan yeni hizmet binalarını, Yazı İşleri Müdürlüğü içindeki Nikah Salonu ile Muhtarlık Birimi Müdürlüğü'nü meclis üyeleri ile birlikte gezdi, yapımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu. - MUĞLA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel

Kaynak: İHA

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