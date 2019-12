Başkan Aras'tan yeni yıl mesajı

Başkan Aras yayınladığı mesajında "2020 yılını dinamizm ve umutla karşıladığımız şu saatlerde, Bodrum'umuzun yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler bulacağımız, her yaştan ve her kesimden insanımızı sevgiyle kucaklayacağımız bir yıl umut ediyor, bu inançla başta Bodrum halkı olmak üzere tüm yurttaşlarımız için sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl temenni ediyorum." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın mesajı şöyle;

Değerli Bodrumlular,

Her yeni yılı beklentiler, umutlar ve hayallerle karşılarız. Yeni yıl bizler için; yeni başlangıçlar, yeni kararlar ve yeni atılımlar demektir. 2019 yılını geride bıraktığımız bu günlerde geleceğe ümitle bakmanın heyecanını paylaşıyoruz. Öte yandan, kentimiz adına kat ettiğimiz her yılı anlamlı ve tarihi buluyoruz. Çünkü bizler; hoşgörüyü, bir arada yaşama kültürünü ve sevgiyi hayatın her anına yansıtabilen ve Bodrum'un kadim tarihinin getirdiği bilgelikle kent yaşamını harmanlayabilen çok özel bir coğrafyanın insanlarıyız.

Bodrum halkımızın takdiri ile göreve geldiğimiz günden bu yana, insana ve doğaya saygılı, geleneksel ve özel olanı koruyan, aynı zamanda modern bir kentin gereksinimlerini yerine getiren bir belediyecilik anlayışıyla, Türkiye'nin ve dünyanın göz bebeği Bodrum'umuzu hak ettiği noktalara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Başlattığımız her hizmetin, her projenin Bodrum halkında karşılık bulması ve en üst düzeyde katılımla kabul görmesi, çalışma azmimizi, motivasyonumuzu ve coşkumuzu artırıyor. Bu adanmışlık, Bodrum'un geleceğini tasarlamak için attığımız her adımda bize sonsuz bir güç veriyor.

2019 yılı, yaşadığımız acılarla birbirimize kenetlendiğimiz, hepimizi mutlu kılan olaylarla dostluğumuzu ve kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz bir yıl olarak takvimlerdeki yerini aldı. Çabamız ve enerjimiz, başta Bodrum halkı olmak üzere tüm ulusumuzu mutlu etmeye yönelikti. 2020 yılını dinamizm ve umutla karşıladığımız şu saatlerde, Bodrum'umuzun yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler bulacağımız, her yaştan ve her kesimden insanımızı sevgiyle kucaklayacağımız bir yıl umut ediyor, bu inançla başta Bodrum halkı olmak üzere tüm yurttaşlarımız için sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl temenni ediyorum.