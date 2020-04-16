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Başkan Aras'tan Yunan belediye başkanlarına anlamlı mesaj

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yunanistan'a bağlı komşu adaların belediye başkanlarına bir iyi niyet mektubu gönderdi.

16.04.2020 20:03 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:04
Başkan Aras'tan Yunan belediye başkanlarına anlamlı mesaj
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yunanistan 'a bağlı komşu adaların belediye başkanlarına bir iyi niyet mektubu gönderdi.

Başkan Aras, pandemi döneminde dostluğun ve komşuluğun önemini vurguladığı mesajını Leros, Symi, Patmos, Kalymnos ve Kos Belediye Başkanlarına elektronik posta yoluyla iletti. Aras aynı gün Başkanları tek tek arayarak yüz yüze görüştü ve "Yanı başınızdayız" mesajını verdi.

Mesajında, tüm dünyanın etkisi altında kaldığı Covid-19 salgını nedeniyle tüm ülkelerin zor zamanlardan geçtiğini ve yüzyılın en önemli sorunlarından biriyle karşı karşıya kalındığını belirten Başkan Aras, "Derdimiz ortak, çözümümüz de ortak olmalı. Vakit dayanışma, güçlerimizi birleştirme ve yardımlaşma vaktidir" ifadelerini kullandı. Ada'ların Bodrum'a Yunanistan ana karasına olduğundan daha yakın mesafede bulunduğunu hatırlatan Aras, karşılıklı desteğin önemine değinerek şöyle devam etti:

"Dünyanın, ülkelerimizin ve beldelerimizin maruz kaldığı Covid 19 salgını dolayısıyla hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Ülke, insan, dil, din gözetmeksizin tüm insanlığı hedef alan bu salgının yüzyılın en önemli problemlerinden biri olduğu konusunda dünyanın lider otoriteleri hemfikirler. Bir diğer ifadeyle derdimiz ortak, dolayısıyla da çözümümüz de ortak olmalı kanaatindeyim. Değerli Meslektaşım, vakit dayanışma vaktidir, güçlerimizi birleştirme, yardımlaşma vaktidir. Yüzyıllardır aynı coğrafyayı paylaşmış iki köklü kültürün torunları olan bizler Ege'yi dostluk denizi haline getirdik. Güzel günlerimizde neşemizi paylaştık, komşuluk ilişkilerimizi geliştirdik. Hep birlikte özgürlük, hoşgörü, barış ve huzur iklimini yaşadık. Hoşgörü ve sevgi, bu coğrafyanın kadim tarihinden, özünden kaynaklanan bir ayrıcalıktır. Tam da bu nedenden dolayı sizlerin varlığı, Bodrum için, bizim için çok anlamlı ve çok büyük. Şimdiyse zor zamanlardan geçiyoruz. Sizler Yunanistan ana karasına uzaktasınız, Bodrum'a çok daha yakınsınız. Bu dönemde karşılıklı fikir alışverişinin önemini, çözüm önerilerinin ve imkanlar dahilinde birbirimize destek olmanın gerekliliğini tüm içtenliğimle ifade etmek isterim. İnsanlığın bu ortak problemini çözme yolunda komşunuz ve dostunuz olarak sizin her daim yanınızdayız" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Aras, Yunanistan, Bodrum, Güncel
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